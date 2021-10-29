Медики назвали три супер-продукта для повышения иммунитета 4 29.10.2021, 9:23

6,138

Они особенно важны для организма в осенне-зимний период.

С первыми холодами приходят первые простуды и инфекции, а значит, и неугасимое желание увернуться от ОРЗ, «повысив иммунитет». Для этого не нужно скупать пол-аптеки, — любой врач скажет вам, что баловаться иммуномодуляторами опасно — достаточно ввести в свой рацион продукты, которые помогают организму противостоять болезням, пишет healthinfo.ua.

Спирулина

Эта водоросль в большой чести у сторонников правильного питания и здорового образа жизни. Все дело в особом биохимическом составе, который повышает иммунитет и помогает защитить организм от инфекций. Спирулина полезна диабетикам: уже после месяца ее регулярного употребления уровень сахара в крови заметно снижается. Кроме того, в ней содержится тирозин, который препятствует появлению седины — за это его даже называют «эликсиром молодости». Эта зеленая водоросль также способствует повышению либидо и уменьшению аллергических реакций.

Спирулину продают в виде таблеток или порошка. Мы — за второе: в сыпучем виде водоросль лучше сохраняет свои свойства. У нее нет вкуса, зато любому продукту она придает насыщенный зеленый цвет. Обычно ее добавляют в смузи, соки, салаты, йогурты, не больше столовой ложки на порцию. Спирулину нельзя нагревать, иначе большая часть ценных веществ разрушится.

Ягоды годжи

Ягоды годжи положительно влияют на иммунитет и, как верят многие врачи, даже способствуют борьбе с раковыми заболеваниями. А еще они помогают справиться с бессонницей, головокружениями, восстанавливают гормональный баланс и препятствуют развитию болезни Альцгеймера. Некоторые диетологи отмечают, что ягоды ускоряют расщепление жира и способствуют похудению. Чаще всего чуть кисловатые ягоды годжи добавляют в супы, рис, йогурты, мюсли или заваривают как чай.

Хлорелла

Зеленая водоросль и в некотором роде «родственница» спирулины отличается от нее высоким содержанием растительного белка (почти 60%). Она тоже укрепляет иммунитет и эффективно борется с диабетом, помогает заживлению ран, но при этом часто используют при детоксе: хлорелла отлично очищает организм, особенно печень, и выводит из организма даже тяжелые металлы. Есть у хлореллы и довольное редкое, но полезное свойство — она уменьшает запах тела.

У самой хлореллы довольно резкий запах, поэтому ее чаще выпускают в таблетках: так водоросль легче употреблять. Ее растворяют в овощных соках (особенно хорошо в томатном), добавляют в салат и смузи, но используют с ней ингредиенты с ярким вкусом, которые «перекрывают» специфический запах водоросли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».