Медики назвали три супер-продукта для повышения иммунитета

Медики назвали три супер-продукта для повышения иммунитета4
- 29.10.2021, 9:23
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Они особенно важны для организма в осенне-зимний период.
С первыми холодами приходят первые простуды и инфекции, а значит, и неугасимое желание увернуться от ОРЗ, «повысив иммунитет». Для этого не нужно скупать пол-аптеки, — любой врач скажет вам, что баловаться иммуномодуляторами опасно — достаточно ввести в свой рацион продукты, которые помогают организму противостоять болезням, пишет healthinfo.ua.
Спирулина
Эта водоросль в большой чести у сторонников правильного питания и здорового образа жизни. Все дело в особом биохимическом составе, который повышает иммунитет и помогает защитить организм от инфекций. Спирулина полезна диабетикам: уже после месяца ее регулярного употребления уровень сахара в крови заметно снижается. Кроме того, в ней содержится тирозин, который препятствует появлению седины — за это его даже называют «эликсиром молодости». Эта зеленая водоросль также способствует повышению либидо и уменьшению аллергических реакций.
Спирулину продают в виде таблеток или порошка. Мы — за второе: в сыпучем виде водоросль лучше сохраняет свои свойства. У нее нет вкуса, зато любому продукту она придает насыщенный зеленый цвет. Обычно ее добавляют в смузи, соки, салаты, йогурты, не больше столовой ложки на порцию. Спирулину нельзя нагревать, иначе большая часть ценных веществ разрушится.
Ягоды годжи
Ягоды годжи положительно влияют на иммунитет и, как верят многие врачи, даже способствуют борьбе с раковыми заболеваниями. А еще они помогают справиться с бессонницей, головокружениями, восстанавливают гормональный баланс и препятствуют развитию болезни Альцгеймера. Некоторые диетологи отмечают, что ягоды ускоряют расщепление жира и способствуют похудению. Чаще всего чуть кисловатые ягоды годжи добавляют в супы, рис, йогурты, мюсли или заваривают как чай.
Хлорелла
Зеленая водоросль и в некотором роде «родственница» спирулины отличается от нее высоким содержанием растительного белка (почти 60%). Она тоже укрепляет иммунитет и эффективно борется с диабетом, помогает заживлению ран, но при этом часто используют при детоксе: хлорелла отлично очищает организм, особенно печень, и выводит из организма даже тяжелые металлы. Есть у хлореллы и довольное редкое, но полезное свойство — она уменьшает запах тела.
У самой хлореллы довольно резкий запах, поэтому ее чаще выпускают в таблетках: так водоросль легче употреблять. Ее растворяют в овощных соках (особенно хорошо в томатном), добавляют в салат и смузи, но используют с ней ингредиенты с ярким вкусом, которые «перекрывают» специфический запах водоросли.