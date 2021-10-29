Дмитрий Полиенко: Пришло время сильного удара 29.10.2021, 9:30

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Дмитрий Полиенко

Фото: ПЦ «Весна»

Нужно оставить Лукашенко и его прислужников без хлеба.

Требования белорусских рабочих поддержали десятки общественных деятелей, лидеров оппозиции, звезд спорта и политических активистов.

Среди них — бывший политзаключенный, активист анархистского движения Дмитрий Полиенко.

В интервью сайту Charter97.org он рассказал, почему солидарен лидером Белорусским объединением рабочих Сергеем Дылевским, который призвал белорусов оставаться дома с 1 ноября.

— Нельзя оставаться в стороне. На мой взгляд, забастовка — самый действенный и эффективный способ победить Лукашенко и его свору. Важно поддерживать не только рабочих, но и всех людей, кто готов уйти бастовать.

У белорусов отняли не только выборы, у них отняли свободу и право на протест.

Никакие массовые демонстрации в данный момент невозможны, все это прекрасно понимают. Поэтому я считаю, что только общенациональный страйк способен смести режим. К тому же ситуация с пандемией коронавируса и наплевательское отношение властей к проблеме сами вынуждают людей уйти на забастовку.

— Вы — бывший политзаключенный и очень большую часть своей гражданской активности уделяете именно этой теме. Достаточно ли, по-вашему мнению, этой теме уделяется внимания в Беларуси?

— К сожалению, не всем политзаключенным и узникам совести уделяется достаточно внимание. Многих людей в прямом смысле слова забыли. Моего товарища Никиту Емельянова постоянно сажают в карцер, письма не пропускают, запрещают свидания родными. Анархо-партизан Игоря Олиневича, Сергея Романова, и Дмитрия Резановича белорусские правозащитники вообще не признают таковыми. Такая же ситуация и с Николаем Автуховичем.

Официально правозащитниками признаны только 830 человек, хотя всем прекрасно известно, что в тюрьмах по политически мотивированным делам находятся больше двух тысяч человек. В стране диктатура, нет честных и справедливых судов. Я считаю политзаключенным каждого, кто выступил против режима Лукашенко и сейчас находится в местах лишения свободы. Правозащитным организациям необходимо в срочном порядке изменить подход к признанию людей политзаключенными. На счет этого хорошо высказался лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

Санников прав, все люди, которые брошены в тюрьмы за борьбу за свободу против фашистского режима, не важно, было ли их оружие слово или огонь, – политзаключенные. И за них нужно бороться здесь и сейчас.

— В «Фейсбуке» вы опубликовали текст, в котором говорите о том, что забастовка может спасти политзаключенных, которые находятся в белорусских тюрьмах. Расскажите, почему вы так думаете?

— Если забастовка действительно сработает, режиму ничего не остается, как пойти на переговоры с демократическими силами. Он вынужден будет пойти на уступки и освободить политзаключенных.

— Как вы оцениваете ситуацию в Беларуси спустя более года с начала протестов? Борьба продолжается?

— Тотальная зачистка, репрессии. Беларусь в прямом смысле слова превратилась в ГУЛАГ. Людей судят за одежду белых и красных тонов. Массовые акции сейчас невозможны. Ситуация крайне печальная.

Однако белорусы продолжают борьбу, причем, хочу заметить, в абсолютно разных форматах.

Кто-то с дрона атакует базу ОМОНа, кто-то продолжает украшать города протестными граффити и листовками, кто-то проводит районные акции. Да, сейчас их немного, однако борьба продолжается.

— В чем уникальность забастовочного метода «останься дома». В чем его безопасность для людей и угроза для режима?

— В первую очередь — это абсолютно безопасный метод. К человеку не придет толпа ОМОНа домой за то, что он не вышел на работу. Тем более для этого есть предпосылки — коронавирус. Люди умирают по 100 человек в день. Могильщики работают с утра до ночи, в крематориях не хватает мест! Поэтому у белорусов есть уникальный шанс — поддержать и забастовку, и медиков, которые также призывают оставаться дома.

— Что сегодня могут сделать простые белорусы для приближения победы в стране?

— Я горжусь белорусами. На демонстрации выходили сотни тысяч человек по всей стране. Год назад мы показали единство и солидарность. Сейчас пришло время не демонстраций, а одного сильного удара по режиму — забастовки. Всебелорусский страйк — самое сильное оружие против тирании Лукашенко. Поэтому я призываю всех с 1 ноября не выходить на работу. Давайте оставим Лукашенко и его ментов без хлеба! Ради политзаключенных, ради будущего, ради всех нас.

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