На Солнце произошла сильная вспышка класса Х 2 29.10.2021, 9:49

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Огромное извержение заряженных частиц может достичь Земли как раз к Хэллоуину.

В четверг 28 октября на Солнце произошла крупная солнечная вспышка, которая стала самым сильным штормом в текущем погодном цикле нашей звезды.

Согласно предупреждению Центра прогнозов космической погоды США (SWPC), Солнце выпустило вспышку типа X1, самый мощный вид вспышки, пик которой пришелся на 11:35 утра по восточному поясному времени (18:35 по Минску).

Вспышка вызвала временное, но сильное отключение радиосвязи на солнечной стороне Земли с центром в Южной Америке, говорится в заявлении группы. Представители NASA назвали солнечное извержение «значительной солнечной вспышкой».

Выброс корональной массы в результате вспышки, огромное извержение заряженных частиц, может достичь Земли к субботе или воскресенью (30−31 октября), как раз к Хэллоуину. Извержение может вызвать северное сияние Земли и потенциально помешать спутниковой связи.

Солнечные вспышки — это массивные выбросы солнечной радиации, которые отправляют заряженные частицы от звезды наружу. Вспышки классифицируются по буквенной системе: штормы класса C относительно слабые, класса M — более умеренные, а вспышки класса X — как самые сильные.

«Класс X обозначает самые интенсивные вспышки, а число дает больше информации о их силе», — пояснили в заявлении представители NASA. «X2 в два раза интенсивнее X1, X3 в три раза интенсивнее и так далее. Вспышки, которые классифицируются как X10 или сильнее, считаются необычно интенсивными».

Когда они нацелены прямо на Землю, самые мощные вспышки X-класса могут мешать радио- и спутниковой связи и изменять полярные сияния планеты. Они также могут сопровождаться массивным извержением солнечных частиц, который называется выбросом корональной массы. Такие извержения выбрасывают заряженные частицы от Солнца со скоростью 1,6 млн км/ч или более, и, как правило, они достигают Земли за несколько дней.

По словам официальных лиц SWPC, вспышка в четверг, похоже, также вызвала выброс корональной массы.

Вспышка в четверг произошла от солнечного пятна под названием AR2887, которое в настоящее время находится в центре Солнца и обращено к Земле. Солнечное пятно ранее стало причиной двух умеренных солнечных вспышек класса M.

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