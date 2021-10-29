Революцию делают практики 5 Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)

29.10.2021, 9:54

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фото: Reuters/tut.by

Каждый может стать волонтером общей победы.

В нашем маленьком телеграмовском мире случилась одна большая победа. Мы вдруг начали говорить о тех вещах, которые действительно могут привести нас к качественной победе. Не к подаренной санкциями, не к предложенной бывшим и его прихлебателями, а именно к качественной, которую беларусы добудут сами и будут ценить не меньше, чем победу во второй мировой. И здесь, как редактору, мне действительно волнительно. Ведь донести до журналистов идею не так уж просто. Здесь как и в бизнесе: эту идею нужно продать.

И вот, случилось то самое чудо белорусской революции, мы услышали то самое забытое с девяностых слово «забастовка». Но вместо того, чтобы готовиться, вместо того, чтобы работать на результат, мы под благовидным началом обращаемся к процессу: а как это организовать, а как это правильно оформить и многие другие «а как». И в результате мы упираемся в одно катастрофическое «ничего».

Фатальная ошибка. Недоразумение. Оказалось, нам нужно решить что сделать чтобы ничего не делать. Чтобы остаться дома. Потому что внезапно оказалось, что это принесет всем нам качественный результат один раз и надолго, а значит — это очень важный шаг.

Действительно ли это так, как нам рисуют? Зачем усложнять заведомо простые вещи? Почему вместо того, чтобы добиваться результата мы загоняем себя в рамки «а давайте подумаем»? Быть может, потому что мы не практики? Потому что мы не умеем действовать? А как мы это объясним тем людям, которые решились на действия когда-то и сейчас ждут этого от нас? Как объясним Бабарико, Тихановскому, Статкевичу? Думаете, Мария Колесникова обсуждала с кем-то как порвать паспорт? Она просто сделала это ради нас. И таких примеров сотни и тысячи. Многие из них сейчас ждут наших действий, которые принесут качественный результат.

Они не хотят слышать, как мы обсуждаем это. Они хотят нашей победы. И каждый, кто хочет результата, может прямо сейчас начать делать. Листовки? Отлично! Тексты и видео в сети? Еще круче! Общение на кухне? Замечательно! Каждый может стать волонтером нашей общей победы, каждый может действовать.

Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)

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