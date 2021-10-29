Министерство отрицаний

Министерство отрицаний1
- Телеграм-канал «Серпом По»
- 29.10.2021, 9:59
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Надо бы МИД России завести герб и на щитке написать свой практический девиз
Этими формулами в общем и описывается деятельность российской дипломатии. Можно сказать, не слишком преувеличивая, что отрицания и осуждения, длящаяся без конца риторика – единственное, чем МИД России занят.
Сегодня осуждались власти Молдовы за открытие памятника румынским военнослужащим, а отрицались преступления российских наёмников в ЦАР. Вчера было что-то другое, завтра появится третье. Можно заранее предсказать скучный, охрипший, бессмысленный лай по адресу стран и событий. Сидит немытый барбос на цепи и охаивает все, что движется по улице.
Вопрос, что позитивного сделал МИД России для страны, даже не ставится. Потому что ничего нет. Ни прорывов. Ни судьбоносных соглашений. Только «палки в колеса вставлять» другим.
Надо бы МИД России завести герб и на щитке написать свой практический девиз: «Облаивать и огрызаться».
Телеграм-канал «Серпом По»