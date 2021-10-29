Эксперт: Россия будет давить Лукашенко поднятием цен на нефть 3 29.10.2021, 10:45

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Переговоры по газу тоже не будут простыми.

Стало известно о намерении России поднять цены на нефть для Беларуси. По мнению экспертов, это может быть частью давления ради политических уступок, пишет thinktanks.by.

Вице-премьер Юрий Назаров признался, что россияне хотят поднять для Беларуси цены на нефть из-за санкций.

«Вот мы сейчас ведем кампанию закупки нефти на следующий год. Нам говорят: слушайте, ну рисково с вами работать, давайте мы за риски поднимем цену», - передал слова российских партнеров Юрий Назаров.

Накануне этой публикации проблемы с обсуждением цены на энергоносители предсказал директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий в интервью «Еврорадио» и «Радио Свобода».

«К информационным войнам в конце года добавятся торгово-экономические конфликты, прежде всего они будут связаны с переговорами по поставкам российских энергоносителей», - сказал эксперт.

«Мне кажется, что переговоры по новому «газу» не будут такими простыми, какими они казались несколько месяцев назад, когда Путин якобы пообещал сохранить цену на газ этого года», - подчеркнул Арсений Сивицкий.

По его информации, Газпром сейчас пересматривает формулы своих долгосрочных контрактов. И обычно это приводит к тому, что цена на российский газ увеличивается.

По мнению эксперта, это один из видов экономического давления, которые Кремль будет оказывать на Минск ради политических уступок.

«Было бы естественно воспользоваться этим, чтобы надавить на Беларусь и добиться от Лукашенко подписать российский сценарий конституционной реформы», - полагает Aрсений Сивицкий.

Экономическое давление будет идти на фоне взаимных информационных выпадов, которые можно наблюдать уже сейчас.

Начиная со следующего года Россия может синхронизировать свое экономическое давление с западными санкциями. Например, под предлогом угрозы вторичных санкций российские партнеры будут сокращать сотрудничество с Беларусью.

«Этот процесс мы уже наблюдаем сейчас. Некоторые российские компании сокращают поставки нефти для белорусских НПЗ», - отметил директор ЦСВИ.

Формальной причиной для экономического давления станет неподписание союзных программ.

«Мне кажется, что Москва в этом тоже не очень заинтересована. Ей нужен этот формальный повод, чтобы начать новый раунд давления на официальный Минск. И уже известно, что этот пакет документов не будет подписан до конца этого года», - подчеркнул специалист.

По его мнению, экономическое давление со стороны России будет в ближайшее время нарастать. «Мы приближаемся к настоящему кризису, который будет доведен до эскалации», - прогнозирует Арсений Сивицкий.

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