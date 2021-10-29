Задержанного на Porsche Cayenne в Петербурге представителя Кадырова отправили под домашний арест 29.10.2021, 10:52

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Следствие настаивало СИЗО, однако суд отказал.

Московский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест до 25 декабря руководителя представительства главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Ислама Хизриева, обвиняемого в хранении наркотиков (часть 2 статья 228 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Следствие просило отправить Хизриева в СИЗО, однако суд следствию отказал. "Хизриев гражданин РФ, имеет на иждивении пятерых несовершеннолетних детей, супругу-инвалида и мать-инвалида, является единственным кормильцем, проживает по месту регистрации, трудоустроен, имеет постоянный легальный источник дохода. Убедительных доказательств, что Хизриеву не может быть избрана иная мера, кроме стражи, следствием суду не представлено", – объяснили в суде свое решение.

26 октября сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Porsche Cayenne Turbo, за рулем которого находился 38-летний Ислам Хизриев. Это произошло недалеко от его официального офиса в бизнес-центре "Собрание" на Новорощинской улице. Хизриев находился в "не совсем адекватном состоянии", из-за чего сотрудники решили провести осмотр. В результате у представителя Кадырова изъяли три грамма наркотического психостимулятора, а на медицинском освидетельствовании у мужчины нашли остатки наркотиков в крови.

Хизриев отрицает свою вину, у суда он просил более мягкую меру пресечения. 27 октября, как писали СМИ, представитель Кадырова в СЗФО не смог присутствовать на заседании суда по избранию меры пресечения из-за того, что попал в больницу.

Хизриев – не первый официальный представитель Чечни, которого задерживают за наркотики вне региона. В 2017 году в московском отеле Four Seasons рядом с Кремлем задержали бизнесмена и бывшего сенатора от Чечни Умара Джабраилова. Он стрелял в отеле в потолок, а в его номере нашли наркотики. За их употребление Джабраилов позже получил штраф.

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