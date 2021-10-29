Власти признали, что выдают визы нелегальным мигрантам: как это происходит

Власти признали, что выдают визы нелегальным мигрантам: как это происходит3
- 29.10.2021, 11:01
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Проговорился «депутат» лукашенковской «палатки».
Депутат «палатки» Андрей Савиных признал: власти действительно выдают визы мигрантам. Точнее, по его словам, визы выдают обычным туристам, но уже в Беларуси у тех возникает желание перебежать за границу, потому что она не охраняется — и власти якобы ничего не могут с этим поделать, передает «Минск-Новости».
— Хотел бы скорректировать понятия даже в вашем вопросе. Это не мигранты, а туристы, которые прибыли в Беларусь по туристическим визам. Министерство иностранных дел проводит очень тщательную селекцию и выдает визы только по приглашениям от вполне конкретных туристических фирм. Они функционируют в Беларуси, и предоставляют полный пакет услуг, и имеют соответствующую регистрацию.
Однако, по его словам, какая-то часть этих людей, причем явное меньшинство, после туристических целей решает перейти границу с Литвой или Польшей и поискать счастья в Европейском союзе.
— Вот это уже можно квалифицировать как нарушение закона и нелегальные действия. Но до того момента эти граждане находятся на территории Беларуси вполне легально.