Как белорусы переиграли «почтовых» бизнесменов 29.10.2021, 11:09

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Две поучительные истории.

Людей, покушающихся на содержимое наших кошельков, предостаточно. И «почтовые» бизнесмены — одни из них. Причем за 40 рублей из чужого семейного бюджета они будут бороться рьяно и ожесточенно. Но и этих дельцов можно «обставить». Двое белорусов поделились с «Онлайнером» своими историями взаимодействия с пинскими предпринимателями.

«Жена попалась на эту удочку, — рассказывает Павел. — Ей сначала позвонили, потом отправили посылку наложенным платежом. Я лично ее забирал с почты. Пришел домой, открыл, а внутри — бумага. Начали звонить и узнавать, что это такое. Но на номерах, с которых раньше ей набирали, срабатывали автоответчики.

Тогда я через интернет пробил юридический адрес ИП и выслал претензию заказным письмом с четким требованием вернуть деньги, иначе далее пойдут жалобы в исполком, правоохранительные органы и суд.

Мне перезванивали, пытались доказать, что все красиво и правильно, но я требовал вернуть деньги, и они согласились. Потом звонили жене, хотели договориться, пообещали выслать цепочку. И даже выслали еще одну посылку, но на почте я написал отказ от нее, снова им позвонил и потребовал вернуть деньги».

История получила счастливый финал: Павел отправил посылку с бумагой обратно, а бизнесмены отправили ему почтовым переводом 40 рублей.

«Длилось это все примерно месяц — с середины мая по конец июня, пока не вернули деньги. Да, долго, но все реально и все возможно, надо только настаивать на своем», — советует мужчина, понимающий, что таких же «счастливых» обладателей бумаги, присланной по почте, по стране хватает.

У Ольги другая история. Девушке также позвонили и наобещали всего и побольше. Но, как говорится, не на ту нарвались.

— Когда мне позвонили с неизвестного номера и начали рассказывать о выигрыше, я сделала вид, что верю в их легенду, что очень заинтересована в получении своего подарка — «айфона». По результатам звонка договорились, что в определенную дату я приду на почту и заберу бандероль. Но, конечно же, цели идти на почту у меня не было. Было желание развести их на деньги за пересылку и хранение бандероли. Через неделю мне звонят и сообщают: ваш «айфон» на почте! Я пообещала им забрать в ближайшее время. Через еще неделю звонит мне раздраженный голос, мол, почему это я не забираю посылку, ведь мне придется еще и оплатить хранение.

На что я сказала, что вообще-то ходила за посылкой и очень хотела ее забрать. Но неофициально попросила работников почты дать мне возможность просветить посылку, а просветив ее специальным устройством, увидела лишь бумагу на мониторе, поэтому забирать не стала!

Девушка на том конце провода чуть не захлебнулась от злости: как вы могли, кто вам разрешил просвечивать?

Назвала меня непорядочной и сказала, что их фирма попала на деньги, — делится историей своей маленькой победы Ольга.

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