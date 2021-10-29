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Бордовый уровень эпидемической опасности

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  • 29.10.2021, 11:18
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Бордовый уровень эпидемической опасности

Останьтесь дома!

Телеграм-канал «Баста» поделилась эмоциональным письмом читателя:

- Хотите выполнять указы и распоряжения чиновников и руководителей предприятий, теряющих с каждым днем все больше и больше адекватность, честь и достоинство, то идите. Что-то объяснять, доказывать тем, у кого голова на плечах не для того, чтобы ей думать, а для того чтобы ей есть, а у некоторых вообще, для того чтобы пить и закусывать, уже нет сил.

Не забастуем до победы, то вопрос «Что будем жрать?» останется навсегда. Есть будет нечего, потому что платить не будут, будут сокращать и увольнять по любому и не уволенных заставят работать за гроши и с каждым днем будет хуже и хуже.

Но свой вопрос «Что будем жрать?» пусть задают уже не тем, кто призывал оставаться дома, а лукашенковской мафии. С каждым днем белорусов будет оставаться все меньше и меньше и даже эти вопросы задать уже не сможете в силу наступления смертей. Ведь даже переболев вирусом и выздоровев, настигнут осложнения даже тех, кто переболел бессимптомно. Проявиться осложнения могут через месяцы после перенесенного вируса, но для лечения этих смертельных осложнений медицина при этом режиме будет бессильна.

Оставаться с 1 ноября дома до полной победы, чтобы выжит или продолжать, подчиняясь безумию неадекватов стоять в очереди за смертью?

Выбор за нами всеми! Давайте выберем жизнь!

Когда эпидемия была на первой волне мы предупреждали и рекомендовали, что пациентам психиатрических больниц нужно освободить места для чиновников министерств, исполкомов и силовых структур. Но предупреждающей информации не последовали. Результат на фото.

Как бы ни звучало печально, но в случае не следования данной рекомендации, в стране умрет за ближайший годовой (от силы трёхгодовой) период 80% людей.

Народный минздрав!

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