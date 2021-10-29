Предприниматель Игорь Лапай: Хватит работать на воровскую власть! 29.10.2021, 11:26

Игорь Лапай

Бизнес против Лукашенко.

Белорусский предприниматель Игорь Лапай поддержал призыв белорусских рабочих о проведении с 1 ноября общенациональной забастовки и выступил со смелым обращением:

- Лукашенко всегда ненавидел нас, предпринимателей, частников. Ненавидел и боялся, потому что мы могли своими силами, умом, работоспособностью обеспечить свои семьи - без помощи государства. Поэтому частный бизнес эту власть раздражал и раздражает.

Нас, предпринимателей, и унижали, и дурили, и пугали, и на поводке коротком держали, а мы продолжали работать. Нас грабили, называли вшивыми блохами, а мы работали на эту воровскую власть. Но сколько ж можно?

Если мы хотим жить достойно, надо начать уважать себя. Ни дня больше не работать на режим, не быть рабами, бастовать, отстоять себя и страну.

Бастуем! Чтобы уже через месяц, через два можно было работать в новой Беларуси и не бояться за свою семью и за своё дело.

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