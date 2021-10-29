Писательница-ябатька: Люди плевались, глядя мне в глаза 26 29.10.2021, 11:36

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Анна Чиж-Литаш

Писательница-майор рассказала, как выходила в форме на прогулки в августе 2020-го.

Белорусский майор, писательница, военный журналист Анна Чиж-Литаш рассказала в эфире пропагандистского телеканала ОНТ, как относились люди к ее военной форме в августе 2020 года, и почему поняла, что «придется учиться жить в новой реальности».

«Через пару дней после событий 9 августа, еще не осознав, что произошло, я пошла на обед в форме. Я была поражена тем, как на меня смотрели люди. Плевались, глядя мне в глаза. У меня был испуг, шок, потому что я всегда спокойно выходила в форме, и я не понимала, что могло измениться – я ношу ее почти 12 лет. Я поняла, что придется учиться жить в новой реальности. Не то что бы доказывать кому-то, что мы хорошие. Я поняла, что словами никому ничего не докажу», — рассказала Анна Чиж-Литаш.

Кроме того, писательница отметила, что в 2020 году ей поступали сообщения с угрозами, а она «даже оборачивалась, идя домой».

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