Жители Каменецкого района вызвали начальника милиции «на ковер» из-за нелегальных мигрантов 8 29.10.2021, 11:44

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Завезенные властями беженцы бродят по деревням и разбивают палаточные лагеря недалеко от домов сельчан.

На встрече с начальником Каменецкого РОВД 28 октября жители Ряснянского сельского совета и ближайших деревень были возмущены бездействием милиции и других органов. Люди столкнулись воочию с проблемой беженцев. Мигранты толпами ходят от деревни к деревне. И люди опасаются не только за свое имущество, но и за личную безопасность, передает kamenec.by.

Начальник РОВД Виктор Водчиц пытался успокоить сельчан.

Он заверил, что «действия мигрантов в районе находятся под пристальным контролем. Они разбивают палаточные лагеря и ждут возможности продолжить свой путь в Европу. В противном случае будут возвращены в свои страны». — передал kamenec.by.

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