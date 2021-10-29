Двум городам присвоили звание «Европейской столицы умного туризма 2022 года» 29.10.2021, 11:58

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Экспертное жюри отметило выдающиеся достижения городов по четырем категориям.

Бордо (Франция) и Валенсия (Испания) получили титул «Европейской столицы умного туризма 2022 года» (European Capital of Smart Tourism), пишет «Евро пульс»;

Экспертное жюри отметило выдающиеся достижения городов по четырем категориям: доступность их среды для всех туристов (в том числе с особенностями здоровья); дружелюбное отношение к природе и экологии; полезные для туристов цифровые услуги; культурное наследие и творческий потенциал.

В качестве главного приза победители получат поддержку ЕС в продвижении туристического бренда города.

Соревнование за звание Европейской столицы умного туризма проводится ежегодно. Инициатива награждает европейские города за выдающиеся, инновационные и устойчивые практики туризма. В этом году 7 городов вошли в шорт-лист претендентов на титул.

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