Двум городам присвоили звание «Европейской столицы умного туризма 2022 года»
- 29.10.2021, 11:58
- 1,448
Экспертное жюри отметило выдающиеся достижения городов по четырем категориям.
Бордо (Франция) и Валенсия (Испания) получили титул «Европейской столицы умного туризма 2022 года» (European Capital of Smart Tourism), пишет «Евро пульс»;
Экспертное жюри отметило выдающиеся достижения городов по четырем категориям: доступность их среды для всех туристов (в том числе с особенностями здоровья); дружелюбное отношение к природе и экологии; полезные для туристов цифровые услуги; культурное наследие и творческий потенциал.
В качестве главного приза победители получат поддержку ЕС в продвижении туристического бренда города.
Соревнование за звание Европейской столицы умного туризма проводится ежегодно. Инициатива награждает европейские города за выдающиеся, инновационные и устойчивые практики туризма. В этом году 7 городов вошли в шорт-лист претендентов на титул.