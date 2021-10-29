Как налоговая будет следить за доходами и расходами белорусов? 5 29.10.2021, 12:09

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Стало известно о готовящихся нововведениях.

В проекте изменений Налогового кодекса в 2022 году предусмотрено ужесточение контроля за соответствием доходов и расходов граждан. По замыслу разработчиков, оно должно стать еще одним средством борьбы с «зарплатами в конвертах», пишет («Ежедневник» https://ej.by/news/sociaty/2021/10/29/kak-nalogovaya-budet-sledit-za-dohodami-i-rashodami-belorusov.html).

В начале 2021 года глава Министерства по налогам и сборам Сергей Наливайко заявил о переформатировани контроля за живущими не по средствам гражданами. По его мнению, следовало не просто анализировать имущественное положение человека, а пытаться установить источник происхождения средств и рассматривать вопрос о налогообложении именно первоначально полученного дохода, который был сокрыт от налогообложения. Как правило, источниками «серых» доходов являются средства от незарегистрированной предпринимательской деятельности и сокрытая выручка коммерческих организаций. Была поставлена задача изучать финансовые потоки между взаимозависимыми лицами, в первую очередь теми, кто зарегистрирован в качестве ИП.

Для более качественной реализации этих мер в проект Налогового кодекса на 2022 год добавлена статья, регулирующая проведение камеральных проверок доходов и расходов физических лиц.

В частности, изменены сроки предоставления гражданином пояснений об источниках доходов. Сегодня человек обязан представить пояснения или декларацию о суммах доходов и расходов не позднее 10 рабочих дней, при этом у гражданина есть право подать ходатайство о продлении этого срока до трех месяцев. С 2022 года предусмотрено, что пояснения об источниках доходов физлицо будет обязано представить в письменной или электронной форме в течение 30 календарных дней со дня вручения ему документов. Пояснения, представленные по истечении установленного срока или содержащие неполные сведения, не учитываются.

Доходы будут учитываться исходя из фактических сведений и обстоятельств их получения при возможности их установления, в том числе с учетом документов (информации, материалов), предоставленных самим физлицом, госорганами, организациями, индивидуальными предпринимателями и иными физическими лицами. Доходы, полученные ИП после получения требования о представлении пояснений или понесенные ранее, но не указанные своевременно в налоговых декларациях, не учитываются.

К основаниям, по которым представленные источники не будут приняты налоговым органом, предложено отнести и сделки, основной целью совершения которых является неуплата (неполная уплата) суммы налога (сбора).

Одновременно в 2 раза (до 500 БВ, сейчас 14500 рублей) предложено увеличить размер превышения расходов над доходами, при котором у физлица будут истребованы дополнительные пояснения об источниках доходов. По мнению разработчиков проекта НК, основанием для увеличения является необходимость корректировки механизма работы налоговых, которые с целью отражения количества проведенных контрольных мероприятий в первую очередь берутся за более простые кейсы, где у людей установлены минимальные суммы превышения расходов над доходами. Как правило, проверка данной категории граждан показывает соответствие расходов полученным доходам, так как изначально налоговики не обладают сведениями о фактически начисленных доходах по трудовым и гражданско-правовым договорам, о полученных дивидендах, кредитах, займах и др.

Повышение лимита позволит сконцентрировать работу на наиболее крупных и сложных проверках, наработать опыт проверки «неудобных» и сложных плательщиков, что в целом послужит стимулом для профессионального роста сотрудников налоговых инспекций, полагают авторы изменений в НК.

При этом для недопущения «выпадения» из поля зрения контролеров тех людей, у которых превышение расходов над доходами составляет менее 500 базовых, предлагается наделить руководителей столичной и областных инспекций МНС правом назначения соответствующей проверки.

Контролеры надеются также прикрыть еще одну лазейку по отбеливанию «доходов». Речь о фактических расходах на строительство жилых домов без привлечения застройщика или подрядчика.

По данным Минфина, в настоящее время проблема работы с такими расходами «приняла значительные размеры». Отсутствие возможности сбора доказательной базы о фактически понесенных на строительство коттеджей и жилых домов расходов привело к тому, что граждане заявляют в качестве сумм расходов только 10-20% от рыночной стоимости такой недвижимости. Отсутствие возможности со стороны налоговых органов настоять на большем размере понесенных расходов приводит к распространению такой практики по всей стране.

Поэтому Минфин и МНС предложили многовариантный механизм определения размера понесенных гражданами расходов на строительство недвижимости, который предусматривает, в том числе, заключение от оценщика.

К расходам физлица относятся денежные средства на приобретение минимального набора продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения его здоровья и обеспечения его жизнедеятельности, в размере бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, а также аналогичные на несовершеннолетних детей в размере 50%. Впрочем, если налоговая располагает информацией о фактически израсходованных физлицом денежных средствах на эти цели в большем размере, то расходы учитываются в размере фактически израсходованных средств.

По результатам проверки налоговики составят уточненный расчет расходов и доходов человека. Если обнаружится превышение, то «лишние» доходы, как и в случае с «зарплатами в конвертах», будут обложены подоходным налогом в размере 20%. Правда, предполагается, что новая ставка будет применяться лишь в отношении доходов, полученных после 1 января 2022 года.

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