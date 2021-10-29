Госдолг российских регионов рухнул под натиском инфляции 29.10.2021, 12:09

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Падение котировок едва не побило «рекорд» 2016 года.

Ускорение инфляции и резкое повышение ключевой ставки ЦБ отправили в свободное падение весь российский долговой рынок.

Государственные облигации регионов и долговые бумаги корпораций обвалились на Московской бирже вслед за котировками ОФЗ на фоне распродаж, к которым подключились даже крупные государственные банки, сообщает finanz.ru.

Индекс чистых цен муниципальных облигаций (RUMBICP) пробил «дно» первой волны пандемии и опустился до 3-летнего минимума, едва не переписав антирекорд с 2016 года (94,45 пункта).

Ставки по облигациям взлетели, делая займы дороже и усложняя губернаторам финансирование бюджетных «дыр». Например, Московская область в январе могла занять на 2 года под 5,3%, а в среду доходность ее бондов подскакивала выше 9%. Ставки по 5-летним бумагам Свердловской области с 5,7% в начале года поднялись до 8,96%, под данным Rusbonds.

Рынок корпоративного долга пережил худшую неделю с начала года и закрыл торги четверга на минимуме за 2,5 года по индексу (RUCBICP).

«Падение котировок отечественных рублевых облигаций «произошло повсеместно», отмечает гендиректор «Иволга Капитал» Алексей Хохрин, но «особенно пострадали» ОФЗ.

Индекс RGBI закрывает месяц худшим падением с декабря 2014 года (на 4,1%), после которого на рынке не осталось классических бумаг со ставками ниже 8%.

По словам трейдера крупной российской инвесткомпании, от портфеля ОФЗ избавляется крупный игрок, связанный с оборонным сектором, тогда как на покупке из топов стоит Сбербанк - он подбирает длинные ОФЗ, которые больше выиграют, когда цикл ужесточения от ЦБ закончится.

Когда это произойдет, впрочем, неясно. Инфляция в России десятую неделю подряд переписывает рекорды с 2016 года и добралась до 8%, вдвое превысив цель центробанка.

«Такие темпы инфляции увеличивают вероятность более продолжительного периода превышения инфляции целевого уровня и будут вынуждать Банк России продолжать повышение ключевой ставки», - отмечает старший портфельный управляющий «Универ Сбережения» Дмитрий Ибрагимов. С начала года Банк России взвинтил ключевую ставку с 4,25% до 7,5% годовых, пытаясь угнаться за ростом цен и неизменно проигрывая. Денежный рынок ждет, что погоня продолжится и закладывает в котировки рывок ставки до 9% и выше на горизонте год.

ЦБ ставит цель замедлить инфляцию к концу следующего года, но инфляция сейчас - общемировая проблема, напоминает главный экономист ИК «Русс-Инвест» Александр Арутюнян. В США рост потребительских цен на максимуме за 13 лет, в Германии - за 28 лет, а в целом по странам ОЭСР бьет рекорды с 1992 года.

«Учитывая, что инфляция носит глобальный характер, с нашей точки зрения, действия российских властей по ее сдерживанию, вероятнее всего, будут иметь ограниченный эффект вследствие специализации России в мировой экономической системе, в основном, как сырьевой экономики», - говорит Арутюнян.

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