Мнение: Лукашенко намеренно подставляет Путина 5 29.10.2021, 12:13

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фото: getty images

Глава Кремля отказался от личной встречи на фоне безумных заявлений нелигитимного правителя.

Вчера Лукашенко встречается с Генпрокурором РФ. Формальным поводом для России стала абсолютная аморфность режима по любым запросам из Москвы, пишет телеграм-канал CYNIC.

Неофициально же всплыл вопрос о таинственном самоубийстве через асфиксию (удушение) киллера бывшего российского банкира.

Вот на эти 2 кейса Лукашенко наплевал и рассказал свои 3.

1) Он сообщил, что 4 ноября будет очередной важный шаг к интеграции.

Но, как и предсказывали аналитики, встреча будет проведена онлайн.

Более того, к ней банально не готовы. "Карты" сидят в кладовке, поэтому подписывать будут непонятно что в непонятно каком формате. Подписи Лукашенко нелегитимны, но онлайн-подписи нелегитимны вдвойне. Путин на 4 число собирается в Севастополь, чтобы там отмечать "народное единство". Лукашенко и его "карты" были расценены как предательство, поэтому мешок золотых Лука не получит.

2) Вторым пунктом дискуссии стал кризис с мигрантами. Обсуждался он довольно специфически, потому что Лука поведал о сногсшибательной информации - по толпам мигрантам будут разъезжать польские танки "Леопарды". Да так будут разъезжать, что лязгающие гусеницы услышат аж в Кремле, поэтому нужно срочно жесточайше ответить.

3) Лукашенко, зная о "женевской сделке" по отсутствию агрессивной внешней политики Кремля, нарочно озвучивает и реализует ультиматум. Он говорит, что его войска стянутся к границе, чтобы атаковать НАТО, но тут же он угрожает Европе российскими войсками, которые пойдут впереди.

Это военная провокация, поскольку именно на отсутствии внешней агрессии и сдержанной политике строится компромисс между Западом и Россией, но Лука намеренно подставляет Путина, публикуя от его лица угрозы Европейскому Союзу. По факту после такого "контракт" и "контакт" между США и РФ может быть разорван по вине Лукашенко (но не будет - на Западе знают нулевую цену заявлений Лукашенко), который почему-то сообщает, что российская сторона будет бороться с НАТО и "польскими леопардами".

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