Ученые рассказали о влиянии коронавируса на память 29.10.2021, 12:35

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Специалисты из США поделились результатами исследования.

Коронавирус крайне отрицательно сказывается на памяти человека даже спустя несколько месяцев после того, как наступает полное выздоровление. Многие начинают сталкиваться с проблемами, когда находятся в режиме многозадачности. Люди медленнее обрабатывают информацию и не могут сфокусировать свое внимание на чем-то конкретном. Специалисты из США доказали, что коронавирус становится причиной возникновения расстройств когнитивного характера. Об этом сообщает NBC News (перевод - planetanovosti.com).

Эксперты из Медицинской школы Икана установили, что около 24% людей, которые ранее переболели коронавирусом и полностью вылечились, в дальнейшем сталкиваются с когнитивными трудностями. Они могут наблюдаться даже через полгода или более после болезни. В большинстве случаев проблемы возникают с многозадачностью, памятью, фокусировкой и темпами обработки информации.

Они провели исследование, в ходе которого выполнили тесты 740 пациентов, проходящих лечение по системе Mount Sinai в Нью-Йорке. Жаклин Беккер отметила, что когнитивные нарушения присутствовали в разных возрастных группах.

Как показало исследование, самой большой проблемой стало сохранение новых впечатлений, полученных человеком, а также воспроизведением старых воспоминаний. Подобное наблюдается практически у каждого четвертого, кто переболел коронавирусом.

Отклонения были обнаружены не только среди стариков, но и среди молодых пациентов. Стоит обратить внимание на то, что не играет роли и то, в какой именно форме человек переболел вирусом.

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