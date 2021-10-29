Схема на $10 миллардов: как Путин и «Газпром» манипулируют ценами на газ в Европе 29.10.2021, 12:46

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фото: ap

Эксперты озвучили три главных кейса.

28 октября мировую прессу всколыхнула важная новость: "Путин поручил Газпрому повысить с 8 ноября объемы газа в хранилищах Европы, цены начали снижаться". Очень вероятно, что европейцам радоваться рано, скорее всего, до 8 ноября у россиян появится дополнительное требование, которое ЕС будет трудно выполнить. Во всяком случае, так было уже не раз.

Вот свежий пример.

"Слова Путина помогли сбить стремительный рост цен на газ в Европе". С подобными заголовками 6 октября вышли сотни публикаций в мировых СМИ. Новость давала надежду европейскому бизнесу и населению, что набирающий обороты в странах ЕС газовый кризис пройдет бесследно. Что Европа снова заживет обычной жизнью – без стремительного роста коммунальных тарифов, банкротств предприятий и шокирующих заголовков в печати.

Цены на газ в тот момент в Европе росли уже пятый день подряд. После заявления Путина, цены падали почти неделю на газовых хабах ЕС.

Дополнительный газ, в конце концов, Европа так и не дождалась. На фоне заявлений о возможном увеличении экспорта представители Кремля начали ставить Европе условия: Евросоюз как можно скорее должен дать разрешение на запуск Северного потока-2, если хочет получить еще больше российского газа.

И это только одна из немногих других уловок, которые использует Кремль для реализации собственных интересов.

LIGA.net проанализировала три самых ярких способа, каким образом российский Газпром манипулирует европейским газовым рынком и узнала, сколько он на этом мог заработать.

Энергетический кризис

Нынешний кризис на европейском рынке газа имеет понятную причину – страны ЕС испытывают острый дефицит газа в преддверии зимы из-за уменьшения собственной добычи, падения импорта и, как результат, самых низких запасов газа в подземных хранилищах с 2014 года.

По словам российского министра энергетики Александра Новака, для стабильного прохождения зимы странам Евросоюза недостаточно 25 млрд кубометров газа. Это примерно 6,4% от потребления всей Европы в течение карантинного 2020 года. И это проблема. По информации британского издания The Independet, в результате ажиотажного роста цен на "голубое топливо" в Великобритании обанкротилось четыре газовых компании. Еще ряд химических предприятий – вышли в простой.

Согласно данным с европейской товарной биржи ICE Future, на 26 октября тысяча кубометров газа в странах ЕС стоит больше $1083. Это почти в пять раз больше, чем на эту же дату 2020 года.

Из-за возникшего кризиса, 6 октября Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция инициировали специальное расследование. Его цель – понять причины ажиотажного роста цен и найти выход из ситуации. Тем не менее, некоторые европейские политики уже знают ответ на этот вопрос. Одна из них – лидер немецкой партии "зеленых" Анналена Бербок.

В интервью немецким СМИ она обвинила Газпром в провокации роста цен на газ как поставщика с почти 50% долей на европейском рынке газа. Россия шантажирует страны Европы, чтобы те ускорили сертификацию и запуск Северного потока-2, считает политик.

Как это делает российский монополист?

Кейс №1: Россия высушивает газовый рынок Европы

Официальная позиция Газпрома – Россия наращивает экспорт газа в Европу, несмотря на энергетический кризис, и выходит на рекордные объемы поставок. И в этом есть доля правды. По данным Европейской комиссии, за второй квартал 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года РФ увеличила свою долю на европейском рынке на 5%. На этом можно было бы поставить точку. Если бы не одна немаловажная деталь – в 2020 году в Европе упало на 18-20% потребление газа по сравнению с доковидными 2019-2018 годами. Это означает, что сравнение с прошлым годом – манипуляция.

О падении экспорта из России также говорят масштабы транспортировки газа в ЕС через украинскую газотранспортную систему: если за три квартала 2020 года объемы транзита составляли 39,5 млрд кубометров, то за аналогичный период этого года – всего 32,7 млрд. По подсчетам Оператора ГТС Украины, только за второй квартал 2021 года Россия уменьшила экспорт газа на европейский рынок на 15-22% по сравнению с первым полугодием 2018-2019 годов. Падение объемов российского экспорта подтверждают и данные Еврокомиссии.

Как следствие, доля российского газа в европейском миксе упала на 7% – с 49% в 2020 году, до 42% – в 2021 году. Тем не менее, Газпром до сих пор – крупнейший источник газа для европейцев: вместе с поставками из России упал также экспорт в Европу у ближайшего конкурента для россиян – Норвегии. "Кремль прямо шантажирует Европу. Они усугубляют дефицит газа в Европе, например, сократив транзит через Украину. Как следствие – цены на газ в Европе бьют рекорды. В такой ситуации Кремль говорит: хотите больше газа, дайте нам запустить Северный поток-2 ", – говорит глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Как на это реагирует Газпром? Какие-либо обвинения в свой адрес он отрицает. По данным российского монополиста, за второй квартал 2021 года компания якобы поставила в страны ЕС 99,9 млрд кубометров газа. Это почти половина того объема, который он продал в Европу за 2018 год. Тогда российский монополист прокачивал через Украину примерно вдвое больше, чем в этом году.

Что с данными Газпрома не так? Секрет скрывается в методах подсчета, считает президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар. По его мнению, Газпром продает значительный объем газа в страны Евросоюза на бумаге. Мол, физически из России в Европу заходит гораздо меньше, чем он декларирует.

"Возьмем для примера 2020 год. Газпром рапортует, что в страны дальнего зарубежья он экспортировал 179,3 млрд кубов газа, а Федеральная таможенная служба РФ дает цифру 167,3 млрд. Очевидно, что разница – это газ, купленный и перепроданный на внутренних рынках стран-импортеров российского газа. То есть Газпром спекулирует", – заявил Гончар в одном из интервью.

Кейс №2: Итальянская забастовка

Газпром устроил на европейском рынке "итальянскую забастовку", считает аналитик консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин. По его словам, компания сознательно упускает возможность увеличить поставки газа в Европу и заработать большие средства.

"Я уже цитировал газпромовского советника, с которым мы недавно встретились на онлайн-конференции. Он тогда честно сказал: мы поставляем в Европу столько газа, сколько нужно по долгосрочным контрактам. Никаких дополнительных объемов газа, которые помогли бы Европе перед зимой, мы намеренно туда не отправляем", – рассказал он в интервью Радио Свобода.

По данным ОГТСУ, чтобы не увеличивать экспорт и выполнять контракты, Газпром еще весной начал выкачивать газ из своих европейских подземных хранилищ. И этому есть опосредованное подтверждение.

Информацию ОГТСУ не напрямую подтверждают данные европейской платформы AGSI+, где каждый день публикуются запасы газа, накопленные в подземных хранилищах Европы. Данные AGSI+ показывают, что в среднем по состоянию на 26 октября подземки Газпрома в Европе заполнены всего на 52%. Это на 22 п.п. меньше, чем заполненность подземных хранилищ Европы.

Более того, статистика портала свидетельствует, что только три из шести европейских "подземок" Газпрома на 26 октября заполнены половину и выше. В совокупности, по оценке советника министра энергетики Ланы Зеркаль, такая тактика позволила "Газпрому" заработать более $10 млрд дохода за первое полугодие этого года.

27 октября президент РФ Владимир Путин дал поручение Газпрому начать закачку газа в свои ПХГ в Европе. Но сначала российский монополист должен заполнить под завязку хранилища газа в России.

Кейс №3: переписать правила игры

По данным двух источников Bloomberg, в планах России – не только ускорить запуск Северного потока-2, но и заставить Еврокомиссию переписать правила игры на газовом рынке ЕС и как можно больше европейских потребителей перевести на долгосрочные контракты. Для этого они якобы обещают снизить цены на газ для европейцев на 60%. Впрочем, россияне своих намерений и не скрывают.

В течение октября представители России неоднократно заявляли, что Северный поток-2 и долгосрочные контракты – якобы единственный способ урегулировать газовый кризис в Европе. Для этого, по словам Путина, Россия готова увеличить на 17,5 млрд кубов объемы поставок газа в Европу. Но уже после сертификации и запуска Северного потока-2.

Зачем россиянам менять правила игры на газовом рынке Европы?

Ответ – чтобы увеличить свое монопольное положение на рынке газа в ЕС. Как отмечает американское издание The Wall Streat Journal, европейские власти десятилетие назад отказались от предложения РФ перейти на долгосрочные контракты с привязкой цены на газ к стоимости нефти на мировом рынке. Вместо этого страны Евросоюза сделали ставку на диверсификацию потоков импорта и развитие спотового рынка, где цены на любой товар меняются ежеминутно.

Такой подход позволил европейцам отказаться от привязки цен на газ к нефти и, как следствие, сэкономить за это время $70 млрд, посчитали в Оксфордском институте исследования энергетики. Но грянул энергетический кризис, и РФ намерена этим воспользоваться.

"Эти умники еще в прошлом составе Еврокомиссии придумали рыночное ценообразование на газ. Ну, вот вам и результат. У нас также рыночное ценообразование. Эта цена привязана к нефтяной цене. Никто ее не регулирует – рынок регулирует. Но колебания происходят намного мягче", – говорил Путин на пресс-конференции 9 сентября.

Чтобы расшатать рынок, представители РФ неоднократно делали громкие заявления и информационные сливы, на которые быстро реагируют газовые хабы (инфографика – выше), дискредитируя действующую модель рынка. Если бы страны ЕС сейчас работали на условиях Газпрома, европейские потребители сэкономили бы в этом году на "голубом топливе" около $30 млрд, говорят в Международном энергетическом агентстве.

На переплату указывают и россияне. По словам заместителя главы Газпрома Елены Бурмистровой, "те, кто подписал с ними долгосрочные контракты, сейчас наслаждаются этой ценой". Что об этом думают в самой Европе?

Прямое предложение россиян в странах ЕС еще не комментировали. Но 21 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен очень осторожно намекнула, что Газпром ведет себя не по-партнерски и призвала страны ЕС ускорить диверсификацию маршрутов поставок газа.

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