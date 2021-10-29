Какие продаются бизнесы от 4 тысяч рублей в Беларуси 29.10.2021, 13:02

Среди них — ИТ-компания и пекарня.

Свой бизнес — идея, в общем-то, неплохая, но нас всегда что-то останавливает. Возможно, пришло время это исправить и стартовать! Тем более можно купить уже готовый бизнес. «Онлайнер» собрал варианты, которые могут быть чьей-то мечтой.

«Сознательно открылись в спальнике, а не в центре Минска»

Здесь много разнообразных позиций. Из интересного — грузинская пекарня-магазин «Вано» в минском микрорайоне Лошица. Площадь помещения — 203 кв. м., условия — госаренда. Бизнес готовы продать как ООО за 40 тысяч. Почему?

— Мы работаем уже три года. Запускали пекарню как семейный бизнес вместе с мужем, он грузин, родился в Тбилиси. Живя в Лошице и гуляя вечерами, мы понимали, что здесь не очень много заведений. Поэтому сознательно открылись здесь, а не в центре. Почти год назад по семейным обстоятельствам мужу нужно было вернуться на родину. Семья должна быть вместе, поэтому я еду к нему, и приходится расстаться с бизнесом, — рассказывает Рита, собственница пекарни.

У ее мужа не было опыта в общепите, но знакомый грузин помог с рецептурной картой и кухней и сам работал в заведении.

— Сейчас это готовый, полностью работающий бизнес с персоналом, который хочет оставаться и работать в пекарне, — говорит владелица.

Насколько это прибыльное дело, она не готова сказать точно и назвать конкретные цифры: до отъезда всем руководил муж, а Рита в последний год занималась в основном поддержанием бизнеса.

— В этом бизнесе есть потенциал, его можно развивать. Мы пережили пандемию, несмотря на локацию в спальном районе. Были планы расширения и второй точки, но из-за коронавируса пришлось их корректировать. Но по поводу заведения в Лошице могу сказать, что грузинская кухня популярна, в финансовом плане закрываться причин точно нет.

А вот идея с фуд-траком: «Никаких дополнительных вложений! Купил продукты — и начал зарабатывать в первый же день!» Проверить, так это или нет, можно за 16 тысяч рублей.

Можно найти варианты и дешевле, например вот эта кофейня за 13 200 рублей. Уточнили детали: находится на улице Берестянской недалеко от площади Победы. «Это госаренда (долгосрочный договор). Продажа вместе с ООО. Оборудование в собственности: кофемолка, кофемашина, холодильник-витрина, мебель», — сообщает продавец.

Изначально покупали кофейню, чтобы ею занималась жена, но сейчас это неактуально. Хотя место хорошее.

Вот еще бюджетный вариант: шаурмичная, с вас 10 тысяч рублей.

Продажа со всем пакетом документов, обещают передать все контакты поставщиков. Точка полностью оснащена торговым, холодильным оборудованием и инвентарем. Можно продавать шаурму, бургеры, хот-доги и т. д. Продают всю эту прелесть только потому, что переезжают в другую страну.

«Прибыль — от 1000 при минимальном участии»

Десятки готовых бизнесов предлагают наводить красоту и зарабатывать на этом. Один из таких вариантов предлагает Алексей, две парикмахерские отдаст за 25 тысяч рублей.

Сразу предупреждает — это не люксовые салоны, а обычные парикмахерские в спальных районах.

— Парикмахерские работают в бюджетном ценовом сегменте, у них есть свои клиенты. Там не потрачены десятки тысяч долларов, как в дорогом салоне, а самый простой ремонт и недорогое оборудование. Но при желании, конечно, можно сделать апгрейд бизнеса — выйти в более высокую ценовую категорию, потратиться на ремонт, рекламу, вести Instagram и так далее. Если новый владелец захочет что-то менять, конечно, это его право, мы все подскажем.

Чистая прибыль — от 1000 до 1500 рублей в месяц при минимальном участии владельца.

Есть перспективы роста, но придется приложить усилия.

Вот какие еще плюсы видит владелец: государственная невысокая долгосрочная аренда порядка 250 рублей, низкая «коммуналка» (свои счетчики на электричество, воду и отопление), небольшие площади помещений (30—34 кв. м).

Бизнес работает внушительных 18 лет. Почему вдруг решили расстаться, раз все так хорошо? Причина продажи тривиальна и никак не связана с бизнесом — развод.

— Надо делить имущество, а оно не делится. Поэтому принято многострадальное решение продать. Так что в самом бизнесе подвоха нет, это действительно рабочий вариант, но есть причина, почему приходится его продавать.

Бизнес продается вместе с юрлицом, имеются все нужные для работы документы, кассовые аппараты с СКНО. Есть возможность впоследствии выкупить одно из помещений у государства без аукциона в собственность. В каждой парикмахерской по 2 рабочих места плюс маникюр. Мастера, бухгалтер, администратор уже есть, то есть искать персонал самим не придется.

А что в регионах? Например, в Бресте можно купить парикмахерскую за 11 тысяч рублей. Оборудованы места для маникюра, педикюра, услуг солярия.

Барбершоп в Гомеле! Уточняют, что это элитная мужская парикмахерская. Брать можно за 43 990 рублей со всеми выстроенными процессами.

«В первый год продали 300 писем, во второй — в два раза больше»

Прямо сейчас есть вариант бизнеса с новогодними письмами за 4 тысячи рублей. Сайт писем от Деда Мороза, который предлагается к продаже, занимает первую позицию в Google и «Яндекс» по основному запросу, говорит нынешний владелец бизнеса Владимир. Сервис полностью автоматизирован, подключена система онлайн-платежей.

Изначально задумывался как ламповый домашний бизнес. Однажды вместе с женой решили доставить ребенку письмо «от Деда Мороза» и заказали услугу у «Белпочты». Задумка хорошая, а реализация устроила не до конца. Поэтому решили создать свой продукт.

— Тогда жена Ольга была в декретном отпуске, ей было интересно такое занятие. А я до этого довольно долго работал с продвижением сайтов, у меня был опыт и понимание, как искать заказы. Решили попробовать.

Сейчас супруга вышла из декрета, устроилась в крупную частную компанию и строит карьеру. Так что нет возможности заниматься нашим новогодним бизнесом. Но закрывать его жалко, в сайт было вложено много сил и финансов.

Просто все отключить рука не поднимается, а специально заниматься этим нет времени.

Особенность этого бизнеса — в его сезонности, объясняет Владимир. Буквально два месяца до Нового года работа кипит, а потом снова все затихает.

— Главный актив — это сайт, который работает уже три года, плюс группы в соцсетях, которыми тоже можно заниматься. Еще есть профессиональный лазерный принтер, на котором можно печатать письма и конверты.

В первый год мы продали что-то порядка 300 писем, во второй — уже в два раза больше.

Сотрудничали с компаниями и выставляли дисконтную цену 10,95 рубля, обычную — 12,95. С учетом всех затрат, рекламы, налогов, наверное, чистыми с письма получалось 6—7 рублей. Так что если активно работать, то, в принципе, можно отбить эту сумму за один сезон.

В принципе, принять большое количество заказов — не проблема, говорит Владимир, 500—600 писем — это явно не предел для страны. Но при большом потоке писем есть свои риски.

— Самое сложное то, что каждое письмо составляется человеком вживую. Это не просто сервис со стандартным письмом, где вставляется только имя ребенка. Мы узнаем у родителей возраст, место проживания, какой подарок получил ребенок, чем увлекается, каких успехов в течение года достиг. И получается, что одному человеку составить 500—600 писем — большая проблема, нужно привлекать копирайтеров.

Первый год мы отвечали сами, во второй брали двух девочек, которые помогали составлять. Поток заказов неравномерный, основное количество запросов приходит буквально за неделю-полторы до Нового года.

В этом большом потоке есть риск допустить ошибку, неверно указав возраст или увлечения ребенка, из-за которой испортится все впечатление. И все, никакого волшебства.

— Само письмо можно быстро составить. Но потом идет вычитка, повторная вычитка, печать и снова нужно проверить. Фактически на каждое письмо надо потратить от часа до двух, то есть это такой бизнес, который съедает очень много времени. Поэтому человек должен быть этим очень увлечен.

Я вижу, что есть реальная доходность, но это сезонный заработок, и к этому надо быть готовым.

Для тех, кто готов окунуться в бизнес для детей, есть вариант с аттракционом в минском парке Челюскинцев. Вот такая жизнерадостная штука.

Стать владельцем железной дороги в мини-формате вместе с ООО можно за 42,5 тысячи рублей.

Какие еще варианты?

Если ничего из перечисленного не подходит, есть и другие варианты из серии «почему бы и нет».

Бизнес по продаже кукурузы. Признайтесь, вы никогда вслух не называли это бизнесом, но втайне думали, что точно могли бы на этом заработать. За 4750 рублей вам подгонят все нужное для этого.

Бизнес по декору свадеб и других праздников. Свадьбы будут всегда, а значит, и бизнес на них тоже будут делать всегда. В крайнем случае, есть и другие праздники. Некоторые уже отмечают и разводы. За 15 000 рублей вы тоже сможете создавать праздничное настроение.

Турагентство. В стоимость входят в том числе «секреты турбизнеса». Все вместе с мебелью и сайтом стоит 14 444 рубля.

Платформа для проведения квестов. 18 тысяч рублей, все актеры и администраторы для квестов есть.

Бонус! Покупаем резидента ПВТ

Серьезное предложение для серьезных людей: на продажу выставлена ИТ-компания, основанная в 2016 году. Базируется в Минске, часть сотрудников работает удаленно.

«Имеется бизнес-план развития предприятия, которому можно (нужно) следовать, план согласован и контролируется ПВТ. Максимально оптимизирована налоговая нагрузка на предприятие, как участник ПВТ, уплачивает 14% за персонал и 1% за участие в ПВТ, до 2045 года», — так описывают предложение.

Основная сфера деятельности: разработка с нуля систем для автоматизации и реализации определенных бизнес-процессов по требованиям заказчика (в различных доменных областях), разработка серверной логики, подсистемы администрирования, сайта, API, мобильных приложений. Основное позиционирование: разработка крупных и сложных систем. За годы работы выполнено более 70 проектов различной сложности.

В основном работают с «длинными» заказами. При этом текущая команда определяется текущей загрузкой. Площадь помещений позволяет разместить одновременно до 50 специалистов, количество сотрудников на удаленке не ограничено.

На данный момент руководителем является один из собственников предприятия, при продаже обещают адаптационную поддержку новому руководителю. Можно купить 100% предприятия или долю в нем, поэтому конкретная стоимость на называется, пояснил нам представитель владельцев.

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