Дядя Валера, два часа и права рабочих 29.10.2021, 13:07

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Бывший сотрудник ОАО «Беларуськалий» рассказал поучительную историю.

Бывший сотрудник ОАО «Беларуськалий» обратился к своим коллегам. Он рассказал одну простую историю, ярко иллюстрирующую нам лицо тех, с кем мы боремся, пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР):

— Когда я работал в забое, руководство решило дешево (для них) перекрывать периодические «форточки», которые образовывались между сменами. Тянуть людей на подработки в выходные дни по «тройной» какой-то кабинетный червь посчитал дорогим удовольствием для предприятия. Да и РАБОЧИЕ — ЭТО БЫДЛО (как говорил директор 3 РУ, А.С. Горбачев), с ними можно не считаться. В общем, выход был найден. Было решено оставлять на 2 часа после смены одно звено, а другое должно было спускаться в шахту и лезть в забой на 2 часа раньше. При том, эти дополнительные 2 часа стоили примерно 20 BYN. Для забойщика это копейки. Но даже не в деньгах дело. За «тройную» далеко не каждый забойщик шел на подработку. Это тяжелый труд. Людям нужны выходные чтобы побыть с семьей, отдохнуть. Да и после смены в забое (6 часов, без учета времени на дорогу и пересменку) ты выходишь как выжатый лимон. А тут еще эти 2 часа, на которые тебя «просят» остаться. Естественно, оставаться после смены тебя никто не мог заставить и все было по личному согласию рабочего. А теперь переходим к тому, как проходило это «согласие».

Когда умные головы приступили к реализации проекта «2 часа — рабочий хочет сам», я был на смене. Мы со старшим смены вылезли из забоя и остановили конвейера звонком диспетчеру, так как после нас была «форточка». Но тут зазвонил телефон. На проводе был наш начальник Дядя Валера, который сообщил, что мы остаемся еще на 2 часа. Мы сказали твердое: «Нет». Мы понимали, что в этой системе нельзя говорить «Нет» белым людям наверху, но мы приняли решение.

Прошло пару недель и те, кто кричал, что не будет оставаться на эти 2 часа, оставались. И вот дело дошло до нашей «форточки». За день до этого, мне позвонил Дядя Валера и сказал, что надо остаться. Ответ был прежним.

Тут будет небольшой спойлер: НЕ ОДИН забойный комплекс на всем ОАО

«Беларуськалий» не соответствует ТБ и ОТ. Это 100%.

Итак. Утренняя смена. Мы в забое. Приезжает дядя Валера. Он знает уже куда идти, чтобы рассказать нам про неисправности и инструкциях, технике безопасности и много другого шума. Происходит примерно следующий диалог:

Д. В.: «Надо остаться на 2 часа»

Я: «Нет»

Д. В.: «Значит, я лишаю вас премии и рву талоны, так как ваш комплекс не соответствует ТБ и ОТ»

Я: «Хорошо, но с этой секунды я не выдам ни грамма руды. В мою смену мы будем заниматься ремонтами и устранением неисправностей, а в связи с тем, что многого необходимого нет в наличии, ремонты будут долгие. Все, начиная от сменного мастера до директора РУ знают, что ни один комплекс на этом руднике не исправен. И когда меня вызовет к себе начальник рудника и начнет задавать вопросы, я прямо отвечу почему моя смена занимается ремонтами, а не добычей. А происходит это потому, что мой начальник лишил меня премии за то, на что все закрывают глаза во имя тонн руды».

Когда я заканчивал свой монолог, я видел как глаза Валеры наполнялись кровью. Шум конвейеров был моментально заглушен воплем этого неуравновешенного. Слюна летела на руду, выдаваясь вместе с добытой породой на гора. Его трясло и свербило. В тот момент в моей голове была лишь одна мысль: «Как ты вообще проходишь психиатора на медкомиссии?».

А самое страшное то, что уже много лет вся эта система иерархична. Сейчас важно понять, что никого из них не интересует ваша жизнь и ваша позиция, ваши семьи и ваши интересы. Только сейчас или никогда, мы можем изменить отношение к себе, кем бы вы ни были.

Оставайтесь дома и берегите себя и близких! Победа над скотским режимом близка! И только ТЫ способен поставить точку! Хватит бояться! Все получится!

P.S. На дядю Валеру зла не держу. Даже жалко его. Он всю свою сознательную жизнь прожил г…-человеком. И его таким сделала система. Он просто работал так, как там принято: давление, запугивание и презрение к людям ниже тебя (по званию).

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

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