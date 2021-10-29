Режим придумал новшество, которое должно поднять цены и вызвать недовольство людей 6 29.10.2021, 13:39

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Что это за изменения?

В Беларуси хотят ввести очередные изменения по торговле. Среди основных — ограничить размеры бонусов, которые магазины получат от производителей и поставщиков за продажу и продвижение продовольственных товаров. За счет этого чиновники рассчитывают поддержать отечественных производителей, но ожидают рост розничных цен на другие товары. При этом власти убеждены, что новшество «не повлияет на интересы производителей и конечного потребителя», но одновременно прогнозируют рост расходов покупателей, а также недовольства граждан и социальной напряженности. Чиновники также хотят ввести минимальный уровень по доле отечественных продовольственных товаров, которые должны быть в продаже, сообщает Zerkalo.

Эти предложения предусмотрены проектом указа «О мерах по совершенствованию государственного регулирования потребительского рынка». МАРТ вынес этот документ на общественное обсуждение.

Чиновники предлагают ограничить пятью процентами совокупные бонусы, которые торговля получает от производителей и поставщиков продовольственных товаров. Речь в том числе про покупку у поставщика определенного количества продовольственных товаров, логистические услуги, продвижение товаров. В общей сложности вознаграждение для торговли по этим позициям не может превышать 5%.

При этом чиновники хотят оставить вознаграждения для магазинов потребкооперации. «Для них это являются не только средством, стимулирующим продажи, но также источником, частично компенсирующим расходы торговых организаций, связанные с

реализацией продукции, в первую очередь на территории сельской местности», — уточняют в обосновании к изменениям.

Ввести эти новшества хотят в том числе для поддержки отечественных производителей, которые не всегда могут конкурировать с импортерами и предлагать бонусы торговле.

«По информации концерна «Белгоспищепром», в настоящее время удельный вес поставки «акционных» товаров по целому ряду торговых групп достигает 60 — 90% от общего объёма поставляемой продукции, — говорится в обосновании к законопроекте. — В этом случае производитель предоставляет увеличенный размер скидок, которые достигают 30 — 50% от отпускных цен на продукцию. При этом рентабельность продаж составляет, как правило, от 0 до 5%, а в отдельных случаях имеет отрицательную рентабельность. Этот факт не позволяет белорусским производителям производить

дополнительную выплату вознаграждений организациям торговли за поставку товаров, поставляемых для акционной продажи».

Чиновники также хотят обязать розничную торговлю обеспечить минимальную долю продажи продовольственных отечественных товаров.

Рост недовольства граждан и социальной напряженности

Как ожидают чиновники, новшество «положительно скажется на результатах финансово-хозяйственной деятельности отечественных производителей, но при этом повлечет

снижение доходов субъектов торговли и импортеров товаров». При этом торговля может начать компенсировать недополученные доходы через повышение цен на другие товары.

«В частности, ограничение совокупного размера вознаграждения, выплачиваемого субъекту торговли, а также введение запрета на предоставление таких вознаграждений в отношении предусмотренных в проекте указа продовольственных товаров может вызвать рост розничных цен на другие товары, а также способствовать развитию «теневых» денежных и товарных расчетов, и, как следствие, никак не повлияет на интересы производителей и конечного потребителя», — считают чиновники.

При этом власти прогнозируют, что вырастут расходы населения.

«Вместе с тем введение обязательств по реализации продовольственных товаров отечественного производства может повлечь повышение расходов физических лиц ввиду более высокой стоимости отдельных продовольственных товаров отечественного производства по сравнению с импортными (например, свежие овощи ранней весной, кондитерские изделия, сахар) и, как следствие, рост недовольства граждан и социальной напряженности», — прогнозируют чиновники.

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