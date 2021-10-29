«Белые халаты» призывают белорусов остаться дома

«Белые халаты» призывают белорусов остаться дома4
- 29.10.2021, 13:54
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Ситуация с коронавирусом в стране — критическая.
Сообщество белорусских медиков «Белые халаты» призывает белорусов остаться дома. Ситуация с коронавирусом в Беларуси сейчас критическая: в каждой больнице даже в небольших райцентрах ежедневно умирает по 10-20 человек.
При этом преступный режим Лукашенко в разгар эпидемии отменяет обязательное ношение масок и снимает антикоранавирусные ограничения. В Беларуси при поощрении властей проходят концерты и другие развлекательные мероприятия, усугубляющие ситуацию с COVID-19.
В этих условиях бывший главный государственный санитарный врач города Минска, Минского района Иван Войтович призвал белорусов оставаться дома, чтобы остановить распространение COVID-19 в стране.
«Белые халаты» обратились к артисту Максиму Аверину:
«Гагарина не научилась, может Аверин сможет. В общем, Максим, учись:
- Отменяешь концерт в стране, где к 26 ноября вряд ли ситуация станет принципиально лучше
- Носишь маску
- Делаешь прививку
- Не посещаешь массовых мероприятий
- Соблюдаешь меры социального дистанцирования
- Тщательно моешь руки.
- Сидишь дома.
Не благодари».