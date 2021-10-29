«Белые халаты» призывают белорусов остаться дома 4 29.10.2021, 13:54

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Ситуация с коронавирусом в стране — критическая.

Сообщество белорусских медиков «Белые халаты» призывает белорусов остаться дома. Ситуация с коронавирусом в Беларуси сейчас критическая: в каждой больнице даже в небольших райцентрах ежедневно умирает по 10-20 человек.

При этом преступный режим Лукашенко в разгар эпидемии отменяет обязательное ношение масок и снимает антикоранавирусные ограничения. В Беларуси при поощрении властей проходят концерты и другие развлекательные мероприятия, усугубляющие ситуацию с COVID-19.

В этих условиях бывший главный государственный санитарный врач города Минска, Минского района Иван Войтович призвал белорусов оставаться дома, чтобы остановить распространение COVID-19 в стране.

«Белые халаты» обратились к артисту Максиму Аверину:

«Гагарина не научилась, может Аверин сможет. В общем, Максим, учись:

- Отменяешь концерт в стране, где к 26 ноября вряд ли ситуация станет принципиально лучше

- Носишь маску

- Делаешь прививку

- Не посещаешь массовых мероприятий

- Соблюдаешь меры социального дистанцирования

- Тщательно моешь руки.

- Сидишь дома.

Не благодари».

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