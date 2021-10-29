Для белорусских водителей готовят очередной «сюрприз» 14 29.10.2021, 14:04

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Он касается техосмотра.

В Беларуси наличие техосмотра будут контролировать посредством камер на дорогах. Продолжается активная работа по разработке соответствующего проекта, пишет myfin.by.

«Планируется все-таки запустить систему технического контроля наличия разрешений, это так называемые камеры. Этот процесс запущен, идет, и я думаю, что в скором времени это уже будет осуществляться», – сообщил начальник филиала «Белтехосмотра» в Гродненской области Олег Радикевич.

Помимо этого, с 15 ноября ужесточаются требования к станциям диагностики. В соответствии с законом о защите персональных данных все личные данные о водителях и прошедших техосмотр ТС при передаче в общую информационную базу будут кодироваться.

Планируется также отказаться от бумажных разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении. Вся информация о пройденном техосмотре будет храниться в электронном виде.

Не изменится то, что за отсутствие разрешения предусмотрены предупреждение или штраф в размере до 3 базовых величин (в настоящее время одна базовая составляет 29 рублей).

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