Лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи приговорили к 20 годам лишения свободы 29.10.2021, 14:21

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Аун Сан Су Чжи

Фото: REUTERS/Jorge Silva

Хунта вынесла приговор смещенному в результате военного мятежа политику.

Бывший госсоветник и глава МИД Мьянмы Аун Сан Су Чжи приговорена к 20 годам лишения свободы, сообщает Euronews.

Ее обвинили в получении взяток, нарушении закона об импорте и экспорте, закона о ликвидации последствий стихийных бедствий и неразглашении государственной тайны. Ей также предъявлены обвинения в подстрекательстве к мятежу.

Напомним, в 2021 году в Мьянме произошел очередной переворот. Военная хунта объявила о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах.

Кто такая Аун Сан Су Чжи и что произошло в Мьянме

Мьянма (ранее Бирма) находится в Юго-Восточной Азии. Она являлась колонией Великобритании, во время Второй мировой войны ее оккупировала Япония.

Лидером борьбы за независимость являлся генерал Аун Сан. В 1947-м его убили заговорщики. Год спустя страна получила независимость, но англичане, уходя из страны заложили мину отложенного действия: пообещали независимость трем областям Мьянмы, в каждой из которых жили свои этнические группы. Кроме того, в стране действовали коммунисты-партизаны, вооруженные силы Гоминьдана (китайской партии, проигравшей Мао Цзедуну борьбу за власть в Китае) и т.д.

Поэтому после провозглашения независимости в стране началась непрекращающаяся гражданская война. Все закончилось военным переворотом, который в 1962-м организовал генерал Не Вин, бывший соратник Аун Сана. Он находился у власти до 1988-го. Как раз тогда в страну вернулась Аун Сан Су Чжи, дочь Аун Сана, получившая образование в Индии и работавшая в США. Женщина создала Национальную лигу за демократию и выступила за перемены в стране. В следующем году ее отправили под домашний арест.

В 1990-м ее партия победила на парламентских выборах, но военные отказались отдавать власть. Аун Сан Су Чжи, ставшая символом сопротивления, получила Нобелевскую премию мира, но не свободу. Она пробыла под домашним арестом 15 лет (с перерывами) и окончательно вышла на свободу в 2010-м.

Пять лет спустя ее партия получила большинство на выборах в парламент. По законодательству Мьянмы Аун Сан Су Чжи не могла стать президентом: ее муж — британец, а дети имеют гражданство других стран. Поэтому она стала министром иностранных дел и государственным советником (должность, соответствующая премьер-министру).

Но в 2021-м в стране случился очередной военный переворот и Аун Сан Су Чжи в очередной раз арестовали.

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