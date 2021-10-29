Ну и цены: в «секретном» доме в центре Минска снова появились квартиры на продажу 2 29.10.2021, 14:35

4,704

Многоэтажку на улице Коллекторной начали возводить в январе 2020 года.

Расположенный в центре Минска, но при этом самый секретный дом продолжают распродавать. Дорого, надо сказать. Если помните, долгое время нового хозяина искала 54-метровая двушка. Собственник хотел выручить за нее сначала $100 000 в эквиваленте, или $1739 по курсу за метр (в стоимость входит парковочное место), а затем $104 900 (понятное дело, что сама сделка совершалась бы в белорусских рублях). Теперь это объявление исчезло, но на его место пришли два других, пишет onliner.by.

Напомним, многоэтажку на улице Коллекторной (это совсем рядом с Немигой) начали возводить в январе 2020 года. Но когда желающие заселиться в дом в самом центре столицы стали обрывать телефоны «Минскстроя», в ответ услышали лишь, что «информация по этому объекту предназначена для служебного пользования, мы ее не распространяем. Будет строиться дом, реализовывать его для всех желающих мы не будем».

Что ж, смотрим, как строят не для всех. Начнем с квартиры площадью поменьше. А именно с 42-метровой двушки (по крайней мере, ее таковой считает продавец). Жилье с тремя окнами и просторным балконом расположено на втором этаже. В придачу к жилым метрам идут парковочные (в подземном паркинге для авто выделено 12,5 «квадрата»).

«Квартира свободной планировки. Ее можно сделать с одной изолированной комнатой, так и по типу евродвушки, кухня-гостиная и спальня. Расположен дом в треугольнике улиц Романовская слобода, Немига, К. Цеткин вдали от оживленных дорог. В шаговой доступности новая станция метро Юбилейная площадь (450м). Рядом с домом находится зеленый сквер. Эта квартира отвечает всем современным запросам: центр, респектабельность, комфортность. Квартира идеально подойдет как для себя, так и для сдачи в аренду. Звоните прямо сейчас, пока предложение еще актуально!» — настаивает агентство, занимающееся продажей (орфография и пунктуация сохранены).

Спорить со специалистами сложно: такое расположение, да еще и новостройки, пойди поищи. Продается небольшая по площади квартира за 203 944 рубля, или $83 900. В пересчете на один жилой метр выходит $1997 по курсу. Но мы же не забываем, что сюда включено еще и парко-место.

Переключимся на более просторный вариант: на первом этаже можно взять 79-метровую трешку. Окна квартиры выходят на три стороны, запроектированы два просторных санузла (один из них даже с окном!), есть балкон и лоджия. В общем, планировка очень интересная.

Но за нее и заплатить придется. За неотремонтированную квартиру хозяин вместе с агентом планируют выручить 374 552 рубля, или $154 086, или $1950 по курсу за «общий» метр.

«Квартира расположена на первом этаже (в центре города), что позволяет вывести ее в нежилой фонд: разместить офис компании, аптеку, стоматологию, магазин и т. д.; помещение можно сдавать в аренду; коммерческие помещения — это стабильный источник дохода, на который можно жить всей семьей.

Евротрешка также хорошее решение для тех, кто хочет комфортное современное жилье за разумные деньги. Стоимость квартиры с парковочным местом в подземном паркинге — экв. 130 000 евро!» — объясняет все преимущества предложения агентство.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».