Новое название Facebook: что такое метавселенная и как она работает 4 29.10.2021, 14:37

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Компания меняет свое название на Meta.

Марк Цукерберг заявил о том, что компания Facebook меняет свое название на Meta Platforms Inc или сокращенно Meta. Это самое масштабное событие, которое произошло с понятием «метавселенная» с того момента, как его впервые использовал Нил Стивенсон в романе «Лавина», пишет zn.ua.

Но, как отмечает агентство, Цукерберг и его команда – не единственные, у кого есть собственное видение того, как может функционировать метавселенная, которая будет сочетать использование виртуальной реальности и других технологий. И те, кто задумывался об этом новом мире, связанным с гигантом соцсетей, обеспокоены тем, что он получит доступ к еще большему количеству данных пользователей. Компанию уже обвиняют в том, что она неспособна остановить распространение дезинформации в Интернете, которая только усугубляет уже существующие проблемы.

Что такое метавселенная

Цукерберг описывает ее как «виртуальную среду», в которую пользователь может погрузиться, а не просто наблюдать через экран. По сути, это мир взаимосвязанных, бесконечных виртуальных сообществ, в которых люди могут встречаться, работать и играть, используя очки дополненной реальности, приложения для смартфонов и другие устройства.

По словам аналитика Виктории Петрок, которая следит за развитием технологий, метавселенная будет включать и другие аспекты онлайн-жизни, такие как покупки и соцсети.

«Это следующий этап взаимодействия, в котором вещи объединяются в единую двойственную вселенную. Вы можете жить виртуальной жизнью так же, как вы живете физической», - заявила она.

Что можно делать в метавселенной

Например, сходить на онлайн-концерт или совершить виртуальное путешествие. А еще создать объект виртуального искусства или купить виртуальную одежду.

Метавселенная также может изменить мир удаленной работы, в котором мы живем во времена пандемии. Вместо того, чтобы смотреть на коллег во время видеозвонка, можно будет присоединиться к ним в виртуальном офисе.

Facebook уже выпустил программное обеспечение Horizon Workrooms, которое можно использовать с очками виртуальной реальности Oculus. Вместе с тем, ранние оценки продукта были не очень высокими. Гарнитура стоит 300 долларов и больше, что делает передовые возможности метавселенной недоступными для многих. Те же, кто может себе это позволить, могут в виде аватаров перемещаться между разными виртуальными мирами, созданными компаниями.

«Большая часть впечатлений от метавселенной будет связана с возможностью телепортироваться от одного опыта к другому», - говорит Цукерберг.

Вместе с тем, технологическим компаниям придется договориться, чтобы объединить свои онлайн-платформы друг с другом. Чтобы метавселенная могла работать, технологические компании должны прийти к единым стандартам. Иначе могут появиться группы людей, существующих в разных метавселенных.

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Перейдет ли Facebook полностью в метавселенную

Цукерберг рассматривает проект как будущее интернета, поскольку считает, что он станет большой частью цифровой экономики. Критики также считают, что такие кардинальные изменения являются попыткой выйти из кризиса, начавшегося после публикации материалов, основанных на внутренних документах Facebook.

Понимание метавселенной Цукербергом несколько отличается от того, как ее видят другие. Энтузиасты создания метавселенной рассматривают ее как освобождение онлайн-культуры от корпораций, таких как Facebook. Такие компании получают личные данные пользователей, их фотографии, посты и плейлисты, а потом торгуют данными, которые получили, проанализировав информацию.

Вместе с тем, Facebook планирует перенести свою политику, основанную на использовании данных пользователей, и в метавселенную. По словам Цукерберга, реклама продолжит оставаться важной частью соцсетей и, вероятно, метавселенной.

По словам Петрок, она опасается того, что новый проект позволит компании собирать еще больше личных данных пользователей. Она также может стать площадкой, где будет распространяться еще больше дезинформации, если Facebook не сможет справиться с этой проблемой на своих существующих платформах.

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