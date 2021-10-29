Правительство РФ готовит «продуктовые карточки» из-за скачка инфляции 9 29.10.2021, 14:57

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Резкое ускорение цен ударило по миллионам россиян.

Резкое ускорение продовольственной инфляции, ударившее по миллионам бедных в России, вынуждает правительство вернуться к идее «продуктовых карточек», пишет finanz.ru.

Минэкономразвития предложило запустить механизм прямой продовольственной помощи малоимущим в рамках пакета мер реагирования на стремительный рост цен.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на два близких к МЭР источника, раздачей еды власти намерены «снизить негативное влияние» инфляции, которая охватила рынок социальных значимых товаров по, данным социологов, беспокоит россиян вдвое больше, чем пандемия Covid.

Идея, как ожидается, будет включена в сводный пакет предложений, который по поручению премьера Михаила Мишустина министерства должны представить к 1 ноября.

В него также войдут дополнительная помощь аграриям из бюджета, развитие ярмарок «выходного дня», где люди могли бы купить дешевые отечественные продукты, и налаживание прямых контактов между фермерами и торговыми сетями.

По состоянию на 25 октября продовольственная инфляция в России находится на максимуме с декабря 2015 года. Минэкономразвития оценивает ее в 10,36% - на столько за год подорожали продукты, включенные в корзину Росстата.

Впрочем, на базовые продовольственные товары, составляющие основу рациона потребителей, цены выросли куда сильнее.

Курятина стоит на 30,18% дороже, чем год назад; говядина - на 14,07%, свинина - на 14,68%.

Рост цен на гречку достиг 18,46%, на муку - 10,56%, на яйца - 26,78%. Огурцы подорожали на 60,5%, помидоры - на 58,82%, картофель - на 74,11%, капуста - на 87,87%, морковь - на 38,62%, лук - на 29,62%.

Хотя прямая продовольственная помощь гарантирует, что люди потратят деньги именно на еду, а довести ее до бедных просто, поскольку все имеют банковские карты, власти, вероятно, опасаются негативного восприятия. Любое упоминание карточек неизбежно вызывает ассоциацию с временами дефицита, указывает директор ИНП РАН Александр Широв.

Кроме того, введение таких мер поддержки предполагает, что государство возьмет на себя постоянные обязательства по выплатам, продолжает он. Однажды начав, отказаться от такой помощи потом будет сложно, да и планов тратить больше на поддержку населения у правительства нет: в бюджет-2022 заложено сокращение статьи «социальная политика» на 371 млрд рублей.

Идею продуктовых карточек еще в 2017 году предложил Минпромторг, оценивая тогда, что на эти цели потребуется около 200 млрд рублей из федеральной казны. Деньги помогли бы не только бедным, но и отечественным производителям, продукцию которых министерство предлагало распространять по сертификатам. Но для бюджета, проедавшего остатки Резервного фонда, на тот момент эта сумма оказалась неподъемной, и инициатива быстро утонула.

В прошлом году Минпромторг повторно предложил вернуться к идее карточек, в 2021-м его поддержала Торгово-промышленная палата.

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