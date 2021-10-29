Таракан дал странное объяснение налогу на квартиры 16 29.10.2021, 15:05

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Диктатор бредит собиранием «по доллару с каждого человека».

Таракан 29 октября посещал Добрушскую бумажную фабрику «Герой труда», сообщает его пресс-служба. Во время общения с сотрудниками предприятия, один из них задал вопрос об отмене налоговой льготы для владельцев квартир.

Таракан ответил, что в настоящее время соответствующий вопрос рассматривается в правительстве. Он пояснил, что налоги изменяются, потому что «представители бизнеса в свое время жаловались на сложное налоговое законодательство».

«И я поручил в правительстве, чтобы вернулись к этим вопросам и сделали простое налоговое законодательство. Оно совсем простым не будет. На то и налоги, и надо быть экономистом и бухгалтером для того, чтобы это все вычислять. Но там, где можно упростить, надо упростить. Посмотреть другие направления, где-то подшлифовать», — сказал Лукашенко.

По его словам, в том числе обсуждался вопрос по налогообложению недвижимости.

«На селе у нас платят и за землю налог, недвижимость и прочее. А город как-то остался в стороне», — отметил он.

Лукашенко привел еще один довод, почему в стране взялись за налоги: «Дело даже не в справедливости. На конец года 2 млрд непредвиденных расходов. У нас же бесплатная вакцинация, бесплатное лечение от ковид. Это большие деньги».

При этом он рассчитал, что если с каждого жителя Беларуси собрать по доллару налога, то это будет только 9,5 млн долларов.

«По большому счету это ничто, если мы 2 млрд долларов потратим только на лечение, но за эти 9,5 млн мы что-то можем купить», — заметил он.

Напомним, с 2022 года чиновники планируют взимать налог за первую квартиру (сейчас его платят за вторую и последующие). Этот сбор намерены установить на уровне 0,1% от расчетной стоимости одного квадратного метра жилья. В Минфине прогнозируют, что средняя сумма налога в Минске будет на уровне 50 рублей в год, в регионах — около 25 рублей. Это расчеты для стандартной квартиры.

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