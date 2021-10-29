Новые неожиданные санкции в отношении режима 29.10.2021, 16:20

2,448

Они касаются экологии.

Орхусская конвенция ООН признала решение белорусских властей ликвидировать экологическое общественное объединение “Экодом” случаем преследования и вытеснения НГО, передает «Еврорадио».

Речь о конвенции Европейской экономической комиссии ООН “О доступе к информации, участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды”. Её цель среди прочего — поддерживать право человека на безопасную окружающую среду.

Если Беларусь не предпримет шаги для восстановления регистрации “Экодома” до 1 декабря 2021 года, её права и привилегии по конвенции будут приостановлены с февраля будущего года.

Насколько это “ущемление в правах” болезненно для белорусского режима?

“Пока можно сказать, чего Беларусь не будет лишена: Беларусь не будет лишена возможности участвовать во встречах сторон и голосовать на них. А всего остального может быть лишена. Это, с одной стороны, имиджевые вещи: в бюро конвенции каждый год меняется председатель, Беларусь не сможет быть председателем в бюро. Возможно, это отразится на получении международной технической помощи. С другой стороны, кажется, сейчас в любом случае международная техническая помощь будет прекращена, так что это ничего не добавляет”, — говорит член правления организации и партии “Зелёные” Ирина Сухий.

Она предполагает, что с проблемами в случае прекращения технической помощи столкнётся Минприроды — далеко не самое богатое министерство.

“Нужно понимать, что все эти годы Беларусь в лице Минприроды действительно сотрудничала с органами конвенции. И даже на последней встрече сторон белорусская сторона говорила, что привержена принципам конвенции и выражает ей уважение. Все предыдущие годы мы видели, что страна пыталась что-то делать хотя бы в вопросах законодательства, Минприроды к этому относилось серьёзно”, — поясняет директор общественного объединения “Экодом” Марина Дубина.

Как теперь работать экологам в Беларуси? Сухий соглашается: пространства для манёвров остаётся всё меньше. Но и останавливаться нельзя.

"Если очень сильно посыпать свинцом вокруг Бреста, то, если режим падёт, этот свинец из земли не выковыряешь за три дня. Если вырубить деревья, они тоже за три года обратно не вырастут. Экологам нужно продолжать работать и защищать право людей на благоприятную окружающую среду. Мы будем стараться это делать, но возможности ограничены".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».