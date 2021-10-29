COVID-19 в Латвии: как страна дошла до жесткого локдауна 1 29.10.2021, 16:52

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Латвия, до сих пор относительно успешно справлявшаяся с пандемией, этой осенью попала в сложную ситуацию.

Вот уже неделя как Латвия живет в условиях жесткого локдауна. Работают только магазины с товарами первой необходимости, запрещены общественные мероприятия, пикеты, собрания, пишет dw.com.

Не работают рестораны, театры и кино, отменяются кружки и занятия по интересам. Учеба и работа - преимущественно на удаленке. С 20.00 вечера до 5.00 утра - комендантский час. Единственное ограничение, от которого власти отказались - это закрытие границ. Медики уже потребовали отставки министра здравоохранения - из-за ошибок, допущенных в управлении кризисом.

Вакцинирована только половина населения Латвии

Жесткие ограничения в Латвии, введенные с 21 октября по 15 ноября, касаются всех - как привитых, так и тех, кто пока не вакцинировался. За несоблюдение ограничений грозит штраф до 2 тысяч евро. По данным Национальной службы здоровья, процесс вакцинации завершила только половина почти двухмиллионного населения Латвии, а этого недостаточно. В группе риска - пенсионеры, они чаще других попадают в больницы с COVID-19. Но прививаться не спешат: среди жителей старше 60 вакцинированных примерно 60%. Среди тех, кому за 80, привиты меньше половины.

По словам инфекциониста Рижской клинической университетской больницы им. П.Страдиня Уги Думписа, сейчас Латвии надо срочно решить вопрос вакцинации - прежде всего пожилых жителей страны. И для этого нужна особенная стратегия и другие аргументы, считают эксперты.

"Пенсионеры - не антиваксеры. Там другие проблемы. Я не верю, что они массово откажутся от прививки, если с ними будут целенаправленно работать. Было ошибкой начинать вакцинацию с молодых людей и не обращаться к более пожилой группе общества через те же религиозные организации", - отмечает Уга Думпис.

С врачом одной из рижских больниц Артуром Шиловым журналисты пообщались по Zoom сразу после его ночной смены. Он еще в больнице. Перед началом интервью он получает звонок от коллеги, с которой он только попрощался после дежурства - у нее выявлен COVID-19, а это значит, что коронавирус может быть и у него.

Артур Шилов уверен, что локдаун позволит немного разгрузить больницы и даст время привиться тем, кто это не сделал еще с прошлой весны. Однако, по словам врача, Латвия не учла ошибки других стран и с ограничениями опоздала. Уже в июле эксперты предупреждали, что осенью начнутся проблемы. Также становится больше тех пациентов, которые запускают хронические болезни или не получают плановую помощь в перегруженной системе здравоохранения. Ведь уже 18 октября в большинстве латвийских больниц прекратили оказывать плановые медицинские услуги.

"Я подозреваю, что свою роль сыграло то, что в следующем году пройдут выборы в парламент Латвии. К сожалению, на это очень грустно смотреть - до сих пор весь кризис решается политической дискуссией, и решения в итоге очень запоздалые", - говорит Шилов.

Первую волну COVID-19 Латвия пережила относительно успешно, а сейчас бьет рекорды по скорости распространения коронавируса и уже попросила другие страны помочь с медицинским оборудованием, которого не хватает. В списке в том числе и 120 аппаратов для искусственной вентиляции легких. Однако, в Латвии не хватает и медицинского персонала.

"Можно найти дополнительные кровати, но найти медицинский персонал не так просто. В интенсивную терапию человека с улицы не возьмешь. По официальным данным, в стране больше 10 тысяч медсестер, которые могли бы работать в отрасли. Реально работают около 5300. Это самое низкое число медсестер на число жителей во всей Европе. С врачами все не так плохо, но большая их часть в пенсионном или предпенсионном возрасте", - отмечает Артур Шилов.

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