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Бобруйск пробивает экономическое дно

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  • 29.10.2021, 17:14
  • 8,026
Бобруйск пробивает экономическое дно

Город стал беднее совхоза из-под Молодечно.

Бобруйское управление по труду и занятости местного горисполкома предлагает работенку для плебса или за кого они там принимают горожан. Убирать листья за 20 белорусских рублей в день. Но расчёт будет не день в день, а только 30 ноября, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

А мы удивлялись расценкам совхозов Молодечно. Где предлагают поработать за мешок картошки и те самые 20 рублей. И оплата сразу.

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