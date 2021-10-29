Бобруйск пробивает экономическое дно

Бобруйск пробивает экономическое дно4
- 29.10.2021, 17:14
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Город стал беднее совхоза из-под Молодечно.
Бобруйское управление по труду и занятости местного горисполкома предлагает работенку для плебса или за кого они там принимают горожан. Убирать листья за 20 белорусских рублей в день. Но расчёт будет не день в день, а только 30 ноября, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».
А мы удивлялись расценкам совхозов Молодечно. Где предлагают поработать за мешок картошки и те самые 20 рублей. И оплата сразу.