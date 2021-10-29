Экс-глава Нацбанка: Забастовка – сильный рычаг для изменения ситуации в Беларуси

Экс-глава Нацбанка: Забастовка – сильный рычаг для изменения ситуации в Беларуси1
- 29.10.2021, 17:30
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Забастовка – наше сильное оружие.
Белорусский экономист и политический деятель, экс-глава Нацбанка Беларуси Станислав Богданкевич в беседе с bolkunets.org назвал инициативу забастовки хорошей и результативной:
- Думаю, что это уже что-то весьма сильное. Забастовка – серьезное оружие, которое могло бы подтолкнуть к переговорам и принятию компромисса по передаче власти народу.
Я думаю, любой здравомыслящий человек, который хотел бы, чтобы у нас был восстановлен режим права, верховенство закона, свобода СМИ, понимает, что это без забастовки вряд ли можно достичь. Забастовка нужна, я безусловный сторонник такого шага со стороны народа.
Забастовка - один из самых сильных рычагов для изменения ситуации в Беларуси и проведения переговоров с режимом, передачи власти мирным путем. Я думаю, что где-то кто-то что-то постепенно сделает, капля точит камень. Забастовка нужна.