закрыть
29 октября 2021, пятница, 19:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сергей Дылевский объяснил алгоритм забастовки

6
  • 29.10.2021, 17:38
  • 9,976
Сергей Дылевский объяснил алгоритм забастовки

Все лидеры демократических сил должны призвать белорусов с 1 ноября остаться дома.

Как сообщает телеграм-канал «БОР», об этом заявил лидер Белорусского объединения рабочих, в прошлом рабочий Минского тракторного завода Сергей Дылевский,

- Вчера лидер НАУ Павел Латушко сообщил, что готов поддержать беларусов, но ему неизвестен алгоритм забастовки, которая объявлена с 1 ноября. Хотелось бы прояснить в очередной раз план действий и для самого НАУ, и для белoрусов, готовящихся остаться дома:

1) Подготовить запасы продуктов и бытовой химии, а также сделать финансовую «подушку» безопасности для семьи.

2) Оставаться дома с 1 ноября всем гражданам Беларуси, независимо от профессий и возраста.

3) С 1 ноября беларусы зарубежья начинают акции солидарности с бастующими на родине. Идет усиление санкционного давления против режима.

4) Забастовка продолжается до выполнения 10 требований рабочих, поддерживаемых лидерами демократических сил и общественными деятелями. В первую очередь - объявление общенационального локдауна для спасения жизней белорусских граждан.

5) Начало прямых переговоров между представителями властей и демократических сил.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».
Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.

популярное за неделю

Мнение

Каждый автобус сегодня – бочка с порохом
Каждый автобус сегодня – бочка с порохом Ирина Халип
Сильное выступление Валерия Цепкало
Сильное выступление Валерия Цепкало
Мне предлагали деньги за отмену забастовки
Мне предлагали деньги за отмену забастовки Сергей Дылевский
Экс-главный санитарный врач Минска: Есть быстрый способ остановить эпидемию COVID-19
Экс-главный санитарный врач Минска: Есть быстрый способ остановить эпидемию COVID-19 Иван Войтович