Сергей Дылевский объяснил алгоритм забастовки 6 29.10.2021, 17:38

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Все лидеры демократических сил должны призвать белорусов с 1 ноября остаться дома.

Как сообщает телеграм-канал «БОР», об этом заявил лидер Белорусского объединения рабочих, в прошлом рабочий Минского тракторного завода Сергей Дылевский,

- Вчера лидер НАУ Павел Латушко сообщил, что готов поддержать беларусов, но ему неизвестен алгоритм забастовки, которая объявлена с 1 ноября. Хотелось бы прояснить в очередной раз план действий и для самого НАУ, и для белoрусов, готовящихся остаться дома:

1) Подготовить запасы продуктов и бытовой химии, а также сделать финансовую «подушку» безопасности для семьи.

2) Оставаться дома с 1 ноября всем гражданам Беларуси, независимо от профессий и возраста.

3) С 1 ноября беларусы зарубежья начинают акции солидарности с бастующими на родине. Идет усиление санкционного давления против режима.

4) Забастовка продолжается до выполнения 10 требований рабочих, поддерживаемых лидерами демократических сил и общественными деятелями. В первую очередь - объявление общенационального локдауна для спасения жизней белорусских граждан.

5) Начало прямых переговоров между представителями властей и демократических сил.

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