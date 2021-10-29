Сергей Дылевский объяснил алгоритм забастовки

Сергей Дылевский объяснил алгоритм забастовки6
- 29.10.2021, 17:38
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Все лидеры демократических сил должны призвать белорусов с 1 ноября остаться дома.
Как сообщает телеграм-канал «БОР», об этом заявил лидер Белорусского объединения рабочих, в прошлом рабочий Минского тракторного завода Сергей Дылевский,
- Вчера лидер НАУ Павел Латушко сообщил, что готов поддержать беларусов, но ему неизвестен алгоритм забастовки, которая объявлена с 1 ноября. Хотелось бы прояснить в очередной раз план действий и для самого НАУ, и для белoрусов, готовящихся остаться дома:
1) Подготовить запасы продуктов и бытовой химии, а также сделать финансовую «подушку» безопасности для семьи.
2) Оставаться дома с 1 ноября всем гражданам Беларуси, независимо от профессий и возраста.
3) С 1 ноября беларусы зарубежья начинают акции солидарности с бастующими на родине. Идет усиление санкционного давления против режима.
4) Забастовка продолжается до выполнения 10 требований рабочих, поддерживаемых лидерами демократических сил и общественными деятелями. В первую очередь - объявление общенационального локдауна для спасения жизней белорусских граждан.
5) Начало прямых переговоров между представителями властей и демократических сил.