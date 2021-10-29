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В Кракове появились скамейки для общения незнакомцев

  • 29.10.2021, 17:49
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В Кракове появились скамейки для общения незнакомцев

«Разговорную» скамейку можно узнать по ярким бортикам.

В Кракове (Польша) появились скамейки, на которых можно пообщаться с незнакомцем, пишет «Евро пульс».

«Разговорную» скамейку можно узнать по бортикам — они окрашены зеленым цветом. На них также размещены таблички, приглашающие жителей и гостей города присесть на скамейку, чтобы подождать, пока кто-нибудь из прохожих не захочет присоединиться для разговора.

Эти скамейки для общения должны помочь наладить социальную жизнь людям, переживающим одиночество (из-за пандемии в ЕС оно выросло вдвое). Евросоюз планирует решать эту проблему.

Недавно в Гетеборге (Швеция) тоже поставили специальные скамейки, которые помогают начать разговор с незнакомцами, а в нидерландских супермаркетах появились кассы для тех, кто хочет поболтать.

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