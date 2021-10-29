Посол ФРГ в Беларуси обратился в МИД за разъяснениями по поводу ситуации с Deutsche Welle2
- 29.10.2021, 18:18
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Манфред Хутерер потребовал разблокировать доступ к сайту.
Посол ФРГ в Беларуси обратился в МИД за разъяснениями по поводу ситуации с Deutsche Welle. Манфред Хутерер потребовал разблокировать доступ к сайту, пишет издание.
Ранее «Репортеры без границ» выразили надежду, что немецкое правительство жестко отреагирует на блокировку, ведь «речь идет о немецком СМИ», и усилит давление на режим.
Напомним, 28 октября в Беларуси перестали открываться сайты телеканала «Настоящее время», газеты «Новы час» и Deutsche Welle. Позже Мининформ подтвердил блокировку этих изданий. Причина — распространение на этих медиаплощадках ссылок на материалы, признанные экстремистскими.
Генеральный директор медиакомпании Deutsche Welle Петер Лимбург прокомментировал блокировку в Беларуси сайта DW и ряда других СМИ, назвав это «актом отчаяния белорусского руководства».