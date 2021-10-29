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Мент-актер, упавший в прошлом году перед Тихановским, стал начальником штаба УВД Ленинского района Гродно

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  • 29.10.2021, 19:13
  • 6,608
Мент-актер, упавший в прошлом году перед Тихановским, стал начальником штаба УВД Ленинского района Гродно

Мечты Владимира Козловского об Оскаре не сбылись.

Владимир Козловский — тот самый милиционер, который картинно упал на землю во время провокации 29 мая прошлого года на избирательном пикете по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской, стал начальником штаба УВД Ленинского района Гродно.

На тот момент Козловский работал старшим участковым.

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