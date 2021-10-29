Новый Hummer получил холодильник и палатку на крыше 1 29.10.2021, 19:16

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Фотофакт.

Компания GMC подготовила целый ряд необычных модификаций электрического пикапа Hummer. Как сообщает Motor1, спецверсии машины будут продемонстрированы публике на тюнинг-фестивале SEMA, который пройдет в Лас-Вегасе 2-5 ноября, передает autonews.ru.

Самой интересной модификацией Hummer стал туристический пикап. Автомобиль оборудовали палаткой с алюминиевым корпусом и водонепроницаемым тентом. Для удобного доступа к ней машина также получила специальную складную лестницу. Наконец пикап оснастили небольшим холодильником, в котором можно перевозить напитки.

Ожидается, что такой набор аксессуаров будет доступен для заказа, правда стоимость дополнительного оборудования не называется. Также на мероприятии покажут Hummer с дополнительным блоком освещения на крыше и гоночный прототип под названием Chip Ganassi Racing Extreme-E.

Серийный GMC Hummer EV дебютировал в конце 2020 года. Главным отличием от предшественников стало появление электрической силовой установки, топовая версия которой состоит из трех агрегатов суммарной отдачей более 1000 лошадиных сил. Аккумуляторы позволяют проезжать без подзарядки около 550 километров.

Благодаря электрической схеме пикап получил ряд необычных функций. Так, у GMC Hummer EV есть специальный режим Crabwalk, когда все четыре колеса поворачиваются в одну сторону под одним углом. Благодаря этому пикап может двигаться по диагонали на узких участках на бездорожье. Кроме того, для автомобиля предусмотрен режим Extract Mode, способный увеличивать дорожный просвет на 15 сантиметров. Наконец, автомобиль оснащен 18 камерами, постоянно сканирующими поверхность под днищем машины.

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