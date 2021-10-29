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Кинофестиваль «Лістапад» лишили аккредитации в Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров

  • 29.10.2021, 19:20
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Кинофестиваль «Лістапад» лишили аккредитации в Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров

Режим Лукашенко изолируют на всех уровнях.

Кинофестиваль «Лістапад» лишили аккредитации в FIAPF, Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров, сообщает телеграм-канал @by_culture.

«Изменения, принятые новой дирекцией „Лістапада“, могут иметь последствия в экосистемах других фестивалей, аккредитованных FIAPF. Мы пришли к выводу, что это нарушает некоторые важные принципы FIAPF и приняли решение приостановить аккредитацию „Лістапада“ в 2021 году», — заявил президент FIAPF Луис Альберто Скалело.

Напомним, ранее власти Беларуси приняли решение ликвидировать Центр визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн». Эта организация среди прочего занималась организацией кинофестиваля «Лістапад» и форум театрального искусства «ТЕАРТ».

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