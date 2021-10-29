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Работники белорусского транспорта: Мы будем бастовать!

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  • 29.10.2021, 19:24
  • 3,728
Работники белорусского транспорта: Мы будем бастовать!

1 ноября 2021 года остановит работу весь транспорт Беларуси.

Работники белорусского транспорта создали канал с целью объединения белорусов перед предстоящей забастовкой.

«Канал создан для объединения работников железной дороги, городского транспорта, метрополитена, грузоперевозчиков, международников, строительного транспорта, МЧС, военного транспорта, дорожного транспорта, спецтранспорта и всех автолюбителей.

Транспортники Республики Беларусь, вы играете основную роль в предстоящей забастовке! Вы - сила, правда и уверенность в правом деле и в нашей победе над фашистским режимом нелегетимного Лукашенко!

1 ноября 2021 года остановите работу всего транспорта Республики Беларусь! Вы остановите механизм, поддерживающий репрессии, и запустите механизм забастовки!

Расскажите о нас всем своим коллегам и друзьям, родным и соседям. Сейчас необходимо устанавливать Telegram. Мы больше не боимся репрессий. Мы сильны в свете предстоящей Забастовки!

Мы хотим уважения и соблюдения прав человека в нашей независимой стране. Мы хотим торжества Закона. Мы хотим обнять наших близких после тюрьмы. Мы хотим остановить насилие и беззаконие.

Мы, транспортники, будем бастовать!» - говорится в заявлении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

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