Работники белорусского транспорта: Мы будем бастовать! 1 29.10.2021, 19:24

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1 ноября 2021 года остановит работу весь транспорт Беларуси.

Работники белорусского транспорта создали канал с целью объединения белорусов перед предстоящей забастовкой.

«Канал создан для объединения работников железной дороги, городского транспорта, метрополитена, грузоперевозчиков, международников, строительного транспорта, МЧС, военного транспорта, дорожного транспорта, спецтранспорта и всех автолюбителей.

Транспортники Республики Беларусь, вы играете основную роль в предстоящей забастовке! Вы - сила, правда и уверенность в правом деле и в нашей победе над фашистским режимом нелегетимного Лукашенко!

1 ноября 2021 года остановите работу всего транспорта Республики Беларусь! Вы остановите механизм, поддерживающий репрессии, и запустите механизм забастовки!

Расскажите о нас всем своим коллегам и друзьям, родным и соседям. Сейчас необходимо устанавливать Telegram. Мы больше не боимся репрессий. Мы сильны в свете предстоящей Забастовки!

Мы хотим уважения и соблюдения прав человека в нашей независимой стране. Мы хотим торжества Закона. Мы хотим обнять наших близких после тюрьмы. Мы хотим остановить насилие и беззаконие.

Мы, транспортники, будем бастовать!» - говорится в заявлении.

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