Польские таможенники перехватили две партии контрабандных белорусских сигарет

Польские таможенники перехватили две партии контрабандных белорусских сигарет2
- 29.10.2021, 19:51
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Фотофакт.
Польские таможенники задержали две партии белорусских сигарет – одну на литовско-польской границе, вторую на белорусско-польской.
Возле литовско-польской границы таможенники остановили грузовой автомобиль под управлением 31-летнего литовца. Среди посылок, которые должны были попасть в Великобританию, нашлись 1 500 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.
На белорусско-литовской границе сигареты обнаружили в пустом грузовике 41-летнего гражданина Беларуси. При контроле в пункте пропуска «Бобровники» таможенники нашли тайник в полу, в котором находились 5 000 пачек сигарет.
Общая стоимость изъятых сигарет оценивается в около 100 тысяч злотых (более 25 тысяч долларов), сообщает польская таможня.