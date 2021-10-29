Польские таможенники перехватили две партии контрабандных белорусских сигарет 2 29.10.2021, 19:51

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Фотофакт.

Польские таможенники задержали две партии белорусских сигарет – одну на литовско-польской границе, вторую на белорусско-польской.

Возле литовско-польской границы таможенники остановили грузовой автомобиль под управлением 31-летнего литовца. Среди посылок, которые должны были попасть в Великобританию, нашлись 1 500 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.

На белорусско-литовской границе сигареты обнаружили в пустом грузовике 41-летнего гражданина Беларуси. При контроле в пункте пропуска «Бобровники» таможенники нашли тайник в полу, в котором находились 5 000 пачек сигарет.

Общая стоимость изъятых сигарет оценивается в около 100 тысяч злотых (более 25 тысяч долларов), сообщает польская таможня.

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