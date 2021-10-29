Дефицит госбюджета превысил 1,1 миллиарда рублей 29.10.2021, 20:10

Больше всего режим потратил на обслуживание госдолга, госуправленцев и межбюджетные трансферты.

Дефицит республиканского бюджета на 1 октября составил 1 миллиард 134,5 миллиона рублей, сообщает Минфин. За сентябрь он увеличился на 357,7 миллиона рублей.

На что тратили деньги из госбюджета

Расходы республиканского бюджета в январе-сентябре составили 20,8 миллиарда рублей. Эта сумма равна 69% уточненного годового плана. 10 миллиардов 815,7 миллиона рублей от общей суммы расходов, или 70,1% от годового плана направили на общегосударственную деятельность. Среди прочего это расходы на обслуживание госдолга, траты на госуправленцев, межбюджетные трансферты.

На национальную экономику за январь-сентябрь направили 2 миллиарда 767,6 миллиона рублей, или 65,1% от годового плана.

Расходы на финансирование социальной сферы (соцполитика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) за этот период составили 3 миллиарда 993,2 миллионов рублей, или 70,9% от годового плана.

Сколько потратили на национальную оборону в январе-сентябре, Минфин не сообщает в отчете.

Напомним, чиновники ухудшили прогноз по дефициту республиканского бюджета в 2022 году на уровне 2,9−3 миллиарда рублей, или 1,6% ВВП.

Дефицит госбюджета Беларуси в 2020 году составил 2,2 миллиарда рублей. Чиновники сэкономили на образовании и здравоохранении, но сверх планов потратились на национальную оборону.

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