Белорус выиграл пятый бой на турнире ММА в Сингапуре 29.10.2021, 20:34

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Кирилл Грищенко является главным претендентом на чемпионский пояс организации в супертяжелом весе.

Белорусский боец смешанных единоборств Кирилл Грищенко выиграл свой пятый бой на турнире по ММА Оne Сhampionship в Сингапуре, передает «Трибуна».

Оппонентом Грищенко был канадец Дастин Джойнсон. Поединок длился 3 раунда, после которого судьи отдали победу по баллам белорусскому бойцу.

На данный момент Грищенко одержал пять побед в Оne Сhampionship и является главным претендентом на чемпионский пояс организации в супертяжелом весе.

До прихода в смешанные единоборства Кирилл Грищенко выступал в греко-римской борьбе. В 2019 году у него обнаружили допинг. Спортсмен все отрицал, но был дисквалифицирован и решил сменить профиль. Дебют в ММА совершил в октябре 2020 года.

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