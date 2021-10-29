Национальный аэропорт Минск переходит на осенне-зимнее расписание 29.10.2021, 20:49

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Только летать особо некуда.

Национальный аэропорт Минск с 31 октября переходит на осенне-зимнее расписание полетов, сообщили interfax.by в пресс-службе предприятия в пятницу.

"С 31 октября 2021 года Национальный аэропорт Минск переходит на осенне-зимнее расписание полетов. Оно будет действовать до 26 марта 2022 года", - проинформировали в пресс-службе.

Там отметили, что в связи с переходом на зимнее расписание по отдельным направлениям изменится время выполнения рейсов.

По информации пресс-службы, в этом осенне-зимнем сезоне маршрутная сеть аэропорта расширится.

С 4 ноября планируется открытие еженедельных регулярных рейсов авиакомпании "Азимут" из Калуги в Минск.

С 1 ноября "Азимут" увеличит частоту полетов до 2 раз в неделю из Минеральных Вод.

С 5 ноября российская авиакомпания "Икар" планирует открыть регулярную полетную программу из Калиниграда в белорусскую столицу. Рейсы будут осуществляться по пятницам.

Авиакомпания Nordwind будет летать по данному направлению дважды в неделю. С 10 ноября с частотой 2 раза в неделю Nordwind начнет летать в Национальный аэропорт Минск из Сочи.

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