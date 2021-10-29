В России выявили пять случаев нового варианта коронавируса AY.4.2 29.10.2021, 21:07

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Новый штамм может распространяться на 10−15% быстрее, чем предыдущая версия «дельты».

Ученые выявили в России 5 случаев нового вида коронавируса AY.4.2, три из них обнаружены в Москве и области, два — в Татарстане, пишет ТАСС.

«На настоящий момент в РФ выявлены 5 изолятов нового коронавируса, относящихся к сублинии штамма дельта AY.4.2, и имеющих все значимые генетические отличия», — сообщил журналистам руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Вариант AY.4.2 был обнаружен в Великобритании. По данным британских ученых, он является одним из 45 подвидов штамма «дельта». В институте генетики при Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу предположили, что новый штамм может распространяться на 10−15% быстрее, чем предыдущая версия «дельты».

За последние сутки в России выявлено 39 849 случаев заражения коронавирусом, умерли 1163 человека. Это новые максимумы заражения и суточной смертности.

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