Сейм Польши одобрил строительство забора на границе с Беларусью 29.10.2021, 21:15

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Заграждение протянется более чем на 100 км.

Сейм Польши одобрил строительство стены на восточной границе с Беларусью. Теперь законопроект будет направлен на подпись президенту страны Анджею Дуде.

Об этом сообщает агентство PAP.

Депутаты нижней палаты польского парламента отклонили основные поправки Сената к законопроекту о строительстве забора на границе с Беларусью. Сенат одобрил документ с пятью техническими и законодательными вопросами.

Теперь законопроект направят на утверждение президенту Польши Анджею Дуде. Он пообещал подписать документ, разрешающий строительство стены, протяженностью 100 километров и стоимостью 407 миллионов долларов.

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