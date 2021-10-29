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Дипломаты ЕС, Великобритании, США и Швейцарии посетили Куропаты

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  • 29.10.2021, 21:41
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Дипломаты ЕС, Великобритании, США и Швейцарии посетили Куропаты

Дипломаты почтили жертв НКВД.

29 октября дипломаты Евросоюза, Великобритании, США и Швейцарии посетили Куропаты. Они традиционно это делают накануне Дедов, "чтобы вспомнить о бесчисленных жизнях и талантах, уничтоженных эпидемией тоталитаризма". "Почёт тем белорусам, которые мужественно и настойчиво работают десятилетиями ради того, чтобы дорог смерти больше не было никогда", — пишет пресс-служба Представительства ЕС в Беларуси.

29 октября — чёрный день белорусской истории. В 1937 году советская власть за одну ночь расстреляла более 100 представителей белорусской интеллигенции. Среди них были 22 литератора — выдающиеся поэты и писатели. Белорусы на родине и за рубежом участвуют в акции "Ночь расстрелянных поэтов".

В Куропатах дипломатов "атаковали" потерявшие совесть, честь и рассудок пропагандисты из лукашенковских телеканалов. Возложение цветов жертвам сталинских репрессий сопровождалось их возгласами. Дипломаты пропагандистов игнорировали.

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