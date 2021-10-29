Как рабочие берут свои права
- Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих»
- 29.10.2021, 22:00
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Пример из белорусской истории.
После развала СССР тяжелый труд солигорских шахтеров в цифровом выражении оценивался ниже, чем на многих других предприятиях города, время на спуск и подъем в шахту не учитывалось, продолжительность жизни шахтера составляла всего 49 лет, а руководство напрочь отказывалось слышать своих сотрудников.
Не желая мириться с таким положением дел, в марте 1992 года Независимый профсоюз горняков инициировал начало забастовки, которая продлилась 44 дня. Рабочие остановили производство и перекрыли ж/д пути дабы препятствовать отгрузке продукции. Шахтерами и членами их семей была начата голодовка, которая продолжалась 18 дней.
Однако начальство отказывалось идти навстречу. Тогда на митинге в Солигорске было принято донести свои требования напрямую правительству.
Часть шахтеров решила идти в столицу пешком, в будущем это вошло в историю, как Первый поход шахтеров на Минск. Завершился он 50-тысячным митингом перед зданием Верховного Совета, который поддержали рабочие минских предприятий, а председатель НПГБ выступил перед депутатами.
Ряд акций принес свои плоды. Между НПГ и руководством было подписано коллективное соглашение, время на спуск и подъем стало оплачиваемым, зарплаты выросли в 3.4 раза, отпуск для работников шахт увеличился до 66 дней, также шахтеры получили ряд других льгот.
И сегодняшним рабочим также нужно помнить, что ничего не дается просто так.
Только в упорной и бескомпромиссной борьбе можно добиться своего!
Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих»