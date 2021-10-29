закрыть
29 октября 2021, пятница, 22:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске троллейбус с пассажирами снес столб

1
  • 29.10.2021, 22:14
  • 2,152
В Минске троллейбус с пассажирами снес столб

Не обошлось без пострадавших.

Два пассажира троллейбуса получили травмы в аварии, которая произошла вечером 29 октября в Минске, сообщили в ГАИ.

По предварительной информации, водитель троллейбуса маршрута № 61 двигалась по улице Руссиянова в направлении улицы Никифорова. Вблизи дома № 3/1 она совершила наезд на осветительную мачту.

В результате ДТП травмы получили 2 пассажира троллейбуса. Их доставили в больницу для осмотра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Каждый автобус сегодня – бочка с порохом
Каждый автобус сегодня – бочка с порохом Ирина Халип
Сильное выступление Валерия Цепкало
Сильное выступление Валерия Цепкало
Мне предлагали деньги за отмену забастовки
Мне предлагали деньги за отмену забастовки Сергей Дылевский
Экс-главный санитарный врач Минска: Есть быстрый способ остановить эпидемию COVID-19
Экс-главный санитарный врач Минска: Есть быстрый способ остановить эпидемию COVID-19 Иван Войтович