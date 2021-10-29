В Минске троллейбус с пассажирами снес столб

В Минске троллейбус с пассажирами снес столб1
- 29.10.2021, 22:14
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Не обошлось без пострадавших.
Два пассажира троллейбуса получили травмы в аварии, которая произошла вечером 29 октября в Минске, сообщили в ГАИ.
По предварительной информации, водитель троллейбуса маршрута № 61 двигалась по улице Руссиянова в направлении улицы Никифорова. Вблизи дома № 3/1 она совершила наезд на осветительную мачту.
В результате ДТП травмы получили 2 пассажира троллейбуса. Их доставили в больницу для осмотра.