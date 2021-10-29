Геннадий Федынич: Народ должен понять, что его судьба только в его руках 29.10.2021, 22:32

Геннадий Федынич

1 ноября всей страной уходим на народный карантин.

Заместитель главы профсоюза РЭП Геннадий Федынич прокомментировать ситуацию с коронавирусом в стране, передает «Радыё Рацыя».

Каждый день приносит все больше и больше тревожных новостей. А власти делают вид, что все под контролем.

– Люди вымирают, а власть делает вид, что ничего не происходит. Пройдет еще время и кто же будет работать? Это касается госсектора, промышленности, торговли.

Москва объявляет локдаун, Киев делает локдаун, а у нас будто бы ничего нет! В конце концов, народ должен понять, что его судьба только в его руках, и никаких других, - говорит Геннадий Федынич.

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