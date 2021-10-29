Геннадий Федынич: Народ должен понять, что его судьба только в его руках
- 29.10.2021, 22:32
1 ноября всей страной уходим на народный карантин.
Заместитель главы профсоюза РЭП Геннадий Федынич прокомментировать ситуацию с коронавирусом в стране, передает «Радыё Рацыя».
Каждый день приносит все больше и больше тревожных новостей. А власти делают вид, что все под контролем.
– Люди вымирают, а власть делает вид, что ничего не происходит. Пройдет еще время и кто же будет работать? Это касается госсектора, промышленности, торговли.
Москва объявляет локдаун, Киев делает локдаун, а у нас будто бы ничего нет! В конце концов, народ должен понять, что его судьба только в его руках, и никаких других, - говорит Геннадий Федынич.